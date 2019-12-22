Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что по времени и мощности «сошлись посередине». В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе Киева с Москвой по транзиту газа через Украину. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в своем аккаунте в фейсбуке.

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Экономика ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.

Происшествия Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.

Единоборства Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.

Политика S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2» В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.

Шоу-бизнес Волочкову заподозрили в романе с Джигурдой Совместный снимок с Джигурдой удивил подписчиков Волочковой. Некоторые фоловеры даже предположили, что артистов связывает не только дружба.

Наука Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна В ходе исследования центр проанализировал количество защищенных докторских диссертаций в России за 2 года и выяснил, что 57,4 процента диссертаций были защищены представительницами прекрасного пола, 42,6 процента – мужчинами.

Политика Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа Демократы в Палате представителей США проголосовали за импичмент президента Дональда Трампа, обвинив его в превышении полномочий главы государства.

Политика Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".

Политика Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей.

Политика МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".

Авто 5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.