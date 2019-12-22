Общество

Мой БрянскМой БрянскВ «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что по времени и мощности «сошлись посередине». В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе Киева с Москвой по транзиту газа через Украину. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в своем аккаунте в фейсбуке.
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В Раде оценили итоги переговоров по транзиту газа

RT на русскомвчера в 17:34

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Известиявчера в 15:22

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту

РИА Новостивчера в 13:39

Глава «Нафтогаза» высказался об итогах переговоров с «Газпромом»

Экономика сегоднявчера в 13:58

О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»

Газета.Ruвчера в 13:52

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом»

Lenta.ruвчера в 14:21

«Нафтогаз» объявил о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

РБКвчера в 13:23
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Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
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Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

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Газета.Ru вчера в 21:25
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Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
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Волочкову заподозрили в романе с Джигурдой

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Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
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Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна

В ходе исследования центр проанализировал количество защищенных докторских диссертаций в России за 2 года и выяснил, что 57,4 процента диссертаций были защищены представительницами прекрасного пола, 42,6 процента – мужчинами.
ToDay News Ufa вчера в 08:35
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Правительство одобрило изменения в закон о воинской службе

Изменения затронули статьи 38 закона «О воинской обязанности и военной службе».
ФедералПресс вчера в 05:43
Политика

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа

Демократы в Палате представителей США проголосовали за импичмент президента Дональда Трампа, обвинив его в превышении полномочий главы государства.
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Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

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Газета.Ru 20 декабря в 15:46
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Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
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В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

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«Я был немного разочарован». Виргил ван Дейк — о «Золотом мяче»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как отнесся к тому, что занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
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Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей.
ТАСС 02:11
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
РИА Новости 00:09
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Житель Челябинска до смерти забил своего месячного сына

29-летний житель Челябинска подозревается в убийстве своего месячного сына.
REGNUM вчера в 11:21
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Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
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Общество

Александр Васильев рассказал, в каком наряде нужно встречать Новый год

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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
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Происшествия

В Волгоградской области автобус с 56 пассажирами улетел в кювет

По предварительным данным ведомства, автобус не предоставил преимущество «КамАЗу», когда выезжал с второстепенной дороги со стороны хутора Нижний Гнутов.
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Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Москвичи сбросили дорогостоящий Gelandewagen с вертолета

В Карелии двое москвичей сбросили с вертолета автомобиль Mercedes Gelandewagen.
Москва 24 20 декабря в 03:03
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
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Gorod48 01:06
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