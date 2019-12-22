Общество
Мой БрянскВ «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что по времени и мощности «сошлись посередине». В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе Киева с Москвой по транзиту газа через Украину. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в своем аккаунте в фейсбуке.
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Давид Манукян публично заявил о своих чувствах к Ольге Бузовой
Политика
Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров
Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Экономика
ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения
Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Общество
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Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
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Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Шоу-бизнес
Волочкову заподозрили в романе с Джигурдой
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Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
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Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Наука
Ночной режим в смартфонах вредит качеству сна
В ходе исследования центр проанализировал количество защищенных докторских диссертаций в России за 2 года и выяснил, что 57,4 процента диссертаций были защищены представительницами прекрасного пола, 42,6 процента – мужчинами.
Общество
Правительство одобрило изменения в закон о воинской службе
Изменения затронули статьи 38 закона «О воинской обязанности и военной службе».
Политика
Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа
Демократы в Палате представителей США проголосовали за импичмент президента Дональда Трампа, обвинив его в превышении полномочий главы государства.
Политика
Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу
Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
Происшествия
В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
Футбол
«Я был немного разочарован». Виргил ван Дейк — о «Золотом мяче»
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как отнесся к тому, что занял второе место в голосовании за «Золотой мяч».
Политика
Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана
Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
Происшествия
Житель Челябинска до смерти забил своего месячного сына
29-летний житель Челябинска подозревается в убийстве своего месячного сына.
Происшествия
Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве
Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Общество
Александр Васильев рассказал, в каком наряде нужно встречать Новый год
Цветом 2020 года является синим, поэтому женщинам рекомендуется встречать его в платье такого цвета с подкладными плечами.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Происшествия
В Волгоградской области автобус с 56 пассажирами улетел в кювет
По предварительным данным ведомства, автобус не предоставил преимущество «КамАЗу», когда выезжал с второстепенной дороги со стороны хутора Нижний Гнутов.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Происшествия
Москвичи сбросили дорогостоящий Gelandewagen с вертолета
В Карелии двое москвичей сбросили с вертолета автомобиль Mercedes Gelandewagen.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Общество
Путин поздравил россиян с Днем энергетика
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.