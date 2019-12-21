Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о достигнутом в газовом вопросе компромиссе с российской компанией "Газпром". Об этом он написал в своем Facebook.

О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»

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