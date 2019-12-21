Общество

Газета.RuГазета.RuО компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал о достигнутом в газовом вопросе компромиссе с российской компанией "Газпром". Об этом он написал в своем Facebook.
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В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

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В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом»

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Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
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Названы десять худших фильмов 2019 года

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Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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