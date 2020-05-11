Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это всё подробно проработали. Об этих мерах сегодня скажу отдельно.

Власти приняли решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом.

Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня. 3

Политика Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента» Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.

Игры AMD пополнила набор FidelityFX сразу четырьмя технологиями для улучшения изображения В прошлом году компания AMD заявила, что технология улучшения изображения Contrast Adaptive Sharpening станет первой в составе Open-Source набора технологий FidelityFX.

Космос Названы возможные последствия смещения магнитного поля Земли Земля 11 мая начнет пересечение токового гелиосферного слоя, являющего собой поверхность в Солнечной системе, которая меняет полярность магнитного поля горячей звезды. 1

Экономика Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес возглавляют Калининградская область, Хабаровский край, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Нижегородская область, Москва, в каждом из которых на долю работников малых и микропредприятий приходится более 20% общей численности рабочей силы, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Технологии Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam По словам Джундика, компания работает над системой лояльности в Steam с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей. 2

Происшествия Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован во вторник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует региональный главк МЧС России.

Общество Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы. 323

Экономика В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ В России планируют приравнять наименьший оклад к установленному МРОТ.

Наука Почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом Помимо явных отличай между мужским организмом и женским, есть еще одно, обнаруженное исследователями Европейского общества кардиологов (ESC). 4

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 152

Наука Годичные кольца рассказали о засухах в бассейне Миссури Засухи в бассейне реки Миссури на рубеже XX и XXI веков были самыми разрушительными за последние 1200 лет, что подчеркивает антропогенное влияние на них.

Общество На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал. 254

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло у островов Идзу в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Общество Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу. 54

Происшествия Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске. 37

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 212

Общество Минтруд назвал число получателей выплат на детей из-за коронавируса Почти 22 млн детей могут получить единовременные выплаты по 10 тыс. рублей, которые анонсировал президент РФ Владимир Путин в связи с эпидемией коронавируса. 72

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 452