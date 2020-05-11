Коронавирус
ИнтерфаксПутин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики
Власти приняли решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом.
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Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним. Но сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики. Мы с правительством это всё подробно проработали. Об этих мерах сегодня скажу отдельно.
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