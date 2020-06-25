Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в "актив и колонию". Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.

О плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады

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