Политика
Газета.RuО плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в "актив и колонию". Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
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Шоу-бизнес
Разин: семье Захарова заплатили, чтобы не брали денег Ефремова
Российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул неожиданную версию причин, по которым простая и небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, наотрез отказывается брать денежную компенсацию от актера.
Московский Комсомолец 05:09
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Экономика
Кировский завод в Петербурге к 2023 году обзаведется собственной ТЭС
Предприятие «Кировский завод» в Северной столице до конца 2022 года планирует возвести собственную теплоэлектростанцию, аналогичную компании «Ленэнерго», мощность которой составит 24,9 МВт.
Gazeta.SPb 23:06
Политика
Коронавирус: последние новости 24 июня. Россия празднует победу над вирусом, выплаты на детей могут продлить до осени
Несмотря на снижение суточного количества заболевших, смертность от вируса продолжает оставаться на прежнем уровне — за сутки жертвами инфекции стали 155 человек.
URA.Ru 12:06
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК 23:12
Общество
В Екатеринбурге от коронавируса умер известный хирург Юрий Мансуров
Врач-хирург высшей категории Юрий Мансуров, работавший в ОКБ №1 Екатеринбурга, скончался на 55-м году жизни в реанимации ГКБ №40.
Уральский меридиан 23:22
Общество
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
РИА Новости 20:14
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту стрельбы в Благовещенске
Прокуратура Благовещенска инициировала проверку по факту произошедшей в микрорайоне массовой драки со стрельбой.
ИА Порт Амур 22:32
Общество
Роструд напомнил о сокращенной следующей рабочей неделе
Следующая рабочая неделя будет короче в связи с голосованием по поправкам к Конституции 1 июля, напомнили 25 июня в Роструде.
Известия 21:09
Здоровье
В Алтайском крае выявили 77 новых зараженных коронавирусом
Всего на 24 июня в регионе насчитывается 3 522 человека, которые заболели коронавирусом.
RuNews24.ru 23:23
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК 21:37
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru 09:42
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Политика
Дуда обосновал необходимость присутствия американских войск в Польше
Президент Польши Анджей Дуда объяснил необходимость присутствия американских солдат на территории страны.
Lenta.ru 18:35
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com 04:59
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Политика
Социолог: Глава Хакасии может лишиться своего кресла
Любовь-любовью, но есть мнение, что глава Хакасии может лишиться своего кресла.
ИА Хакасия 22:55
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Компания Valve изменила ценовую политику на Battle Pass 2020. Отмечается, что изменения относится к региону России.
CT news 23:08
Авто
«Автокод» определил 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня вчера в 01:50
Общество
День Петра Солнцеворота: что запрещено делать 25 июня
На Руси верили, что 25 июня нельзя есть нерыбный суп, иначе придется перед кем-то оправдываться.
Волгоградская правда 23:29
Общество
Макаревич отметил, что парад Победы ему не нужен
Сегодня, 24 июня, в Москве и других городах прошел парад Победы.
Слово и Дело 06:58
Общество
Бывший чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером
Говорит Москва 11:07
Авто
Нововведения ждут российских водителей с 1 июля
С 1 июля изменяться правила выдачи медицинских справок.
32CARS.ru 21 июня в 23:49
Политика
Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма
Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН 11:07
Общество
Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян
Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
МР7.ру вчера в 10:29
Происшествия
Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 10 человек
Число погибших в результате землетрясения у берегов штата Оахака на юге Мексики возросло до 10.
РБК 23:36