Политика
REGNUMО поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан
Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20% опрошенных, показал опрос «Левада-центра».
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с чего всё началось
Почти половина россиян (47%) согласны с мнением о том, что Конституцию меняют в интересах президента России Владимира Путина, «чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года», показал опрос «Левада-центра».Коммерсантъ02:27
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Почти половина россиян уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти
Ведомостивчера в 16:08
Половина россиян увидела в изменении Конституции желание Путина сохранить власть
Московский Комсомолец01:14
«Левада-центр»: 47% россиян считают, что поправки в Конституцию вносятся в интересах Путина
Новая газетавчера в 20:36
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Хоккей
«Амур» прервал победную серию ЦСКА в КХЛ
Армия и оружие
Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Шоу-бизнес
Дворецкий обнародовал записку принцессы Дианы о сыновьях
Бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррел нашел в своем архиве записку, которую 24 года назад написала принцесса Диана.
Политика
Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса
Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Происшествия
На Урале мужчину отправили в психбольницу из-за убийства внука
Экспертиза показала, что у мужчины, убившего малолетнего внука и похитившего двух других внуков в Свердловской области, на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, следствие просит суд направить обвиняемого на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ.
Общество
Странное трехногое существо выловили в Атлантическом океане
Странный обитатель Атлантического океана имеет прорези для жабр в месте, где у рыб обычно располагаются глаза.
Политика
Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.
Происшествия
В Петербурге мужчина провалился под лед
Мужчина провалился под лед на Химической улице в Петербурге, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Политика
Путину доложат об обращении Цуркан с просьбой вмешаться в дело
Президенту РФ будет доложено о просьбе обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан вмешаться в ее дело, однако глава государства никогда не влияет на работу следствия.
Здоровье
В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом
На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Общество
Суд заочно арестовал сына бизнесмена Бориса Минца
Решение о заочном аресте старшего сына бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате вынес 31 января Басманный суд Москвы.
Политика
Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется
Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что государствам - членам ЕАЭС следовало бы сконцентрироваться в ближайшее время на устранении препятствий во внутренней торговле и развитии конкурентных условий для бизнеса.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Спорт
Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА
Решение принято комиссией о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Минспорта РФ, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости
Если водителя три раза и более наказывали, например, за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 км/ч, то его смогут лишить прав на срок до полутора лет.
Происшествия
В Тольятти стая бездомных собак набросилась на школьника
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.