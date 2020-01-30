Политика

REGNUMREGNUMО поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан

Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20% опрошенных, показал опрос «Левада-центра».
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с чего всё началось
Почти половина россиян (47%) согласны с мнением о том, что Конституцию меняют в интересах президента России Владимира Путина, «чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года», показал опрос
 «Левада-центра».
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Новая газетавчера в 20:36

«Левада-центр»: 47% россиян считают, что Конституцию меняют в интересах Путина

Коммерсантъ02:27
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Взрыв произошел на заводе в Орловской области

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Странный обитатель Атлантического океана имеет прорези для жабр в месте, где у рыб обычно располагаются глаза.
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Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.
Вечерняя Москва 05:59
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Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС

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Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
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Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
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