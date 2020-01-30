Политика

REGNUMREGNUMО поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан

Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20% опрошенных, показал опрос «Левада-центра».
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с чего всё началось

Почти половина россиян уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти

Люди, которые помнят, что Путин 20 лет говорил, что Конституцию менять не будут, сейчас совершенно логично считают, что это делается в его интересах.
Ведомостивчера в 16:08

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«Левада-центр»: почти 50% россиян считают, что Конституцию меняют в интересах Путина

Дождь05:50

«Левада-центр»: 47% россиян считают, что поправки в Конституцию вносятся в интересах Путина

Новая газетавчера в 20:36

«Левада-центр»: 47% россиян считают, что Конституцию меняют в интересах Путина

Коммерсантъ02:27

Половина россиян увидела в изменении Конституции желание Путина сохранить власть

Московский Комсомолец01:14

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Интерфаксвчера в 23:39

«Левада-Центр»: Почти половина россиян считают, что Конституция меняется ради сохранения Владимира Путина у власти

Эхо Москвы03:02

Почти половина россиян уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти

Ведомостивчера в 16:08
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса

Коммерсантъ 08:15
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Накануне.Ru 07:53
Общество

В Забайкалье из-за коронавируса прекращены занятия в школах

Занятия в школах Забайкальского края, где выявлен один из первых случаев коронавируса в России, прекращены, рассказал заместитель председателя заксобрания региона Алексей Бутыльский, пишет ТАСС.
Ведомости 09:05
Политика

Путин и Меркель обсудили Украину и Сирию

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Известия 06:00
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Общество

В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Известия вчера в 05:24
Общество

Новым и.о. главы Усть-Лабинского района стал Сергей Запорожский

Новым исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района стал Сергей Запорожский. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.
ЮГ Times 08:39
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Политика

Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину

Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Газета.Ru 08:19
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
РБК вчера в 07:57
Политика

Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 08:48
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова.
Коммерсантъ 07:54
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Наука

Airbus превратил легкий транспортник C295 в «летающий танкер»

Пресс-служба концерна Airbus сообщила об успешных тестах переделанного в заправщик транспортника C295.
Pravda.Ru 04:33
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Наука

Химики синтезировали ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами

Британские ученые синтезировали рекордно большое ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами из 12 порфириновых частей, связанных алкиновыми мостиками.
N+1 вчера в 11:33
Армия и оружие

Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

В пятницу 31 января Варшавой будет подписан договор на покупку у Вашингтона истребителей F-35. Данную информацию передает «РИА Новости».
Военное дело 01:10
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 06:56
Теннис

Доминик Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open

РИА Новости 07:34
Экономика

Коронавирус сочли опаснее финансового кризиса

Moody`s считает главной опасностью эпидемии ее непредсказуемость и масштаб Рейтинговое агентство Moody`s выпустило исследование, в котором не исключило, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008–2010 годов.
Коммерсантъ 06:31
Наука

Психологи выяснили, что люди врут, чтобы казаться честнее

Психологи выяснили, что люди могут врать для сохранения хорошей репутации, даже если при этом они потеряют деньги или будут испытывать неудобства.
Телеканал RTVI вчера в 09:47
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Общество

Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Газета.Ru 01:55
Музыка

На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

РИА Новости 05:28
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Политика

Премьер Белоруссии намерен обсудить с Мишустиным нефтегазовые вопросы

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о намерении в ближайшее время в Москве обсудить с главой правительства России Михаилом Мишустиным энергетические вопросы.
RT на русском 08:38
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:17
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Российская газета 04:57
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