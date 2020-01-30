Люди, которые помнят, что Путин 20 лет говорил, что Конституцию менять не будут, сейчас совершенно логично считают, что это делается в его интересах.

с чего всё началось

Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20% опрошенных, показал опрос «Левада-центра».

О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан

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