Политика
REGNUMО поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан
Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20% опрошенных, показал опрос «Левада-центра».
Читать в источнике
Оценить250
с чего всё началось
Люди, которые помнят, что Путин 20 лет говорил, что Конституцию менять не будут, сейчас совершенно логично считают, что это делается в его интересах.Ведомостивчера в 16:08
Подробнее о событии
Показать все источники
«Левада-центр»: 47% россиян считают, что поправки в Конституцию вносятся в интересах Путина
Новая газетавчера в 20:36
Половина россиян увидела в изменении Конституции желание Путина сохранить власть
Московский Комсомолец01:14
Почти половина россиян уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти
Ведомостивчера в 16:08
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Общество
В Забайкалье из-за коронавируса прекращены занятия в школах
Занятия в школах Забайкальского края, где выявлен один из первых случаев коронавируса в России, прекращены, рассказал заместитель председателя заксобрания региона Алексей Бутыльский, пишет ТАСС.
Политика
Путин и Меркель обсудили Украину и Сирию
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Общество
Новым и.о. главы Усть-Лабинского района стал Сергей Запорожский
Новым исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района стал Сергей Запорожский. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Политика
Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину
Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку
В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
Политика
Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Конституционном суде Александра Коновалова.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Наука
Airbus превратил легкий транспортник C295 в «летающий танкер»
Пресс-служба концерна Airbus сообщила об успешных тестах переделанного в заправщик транспортника C295.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Наука
Химики синтезировали ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами
Британские ученые синтезировали рекордно большое ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами из 12 порфириновых частей, связанных алкиновыми мостиками.
Армия и оружие
Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35
В пятницу 31 января Варшавой будет подписан договор на покупку у Вашингтона истребителей F-35. Данную информацию передает «РИА Новости».
Энергетика
Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Теннис
Доминик Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open
Экономика
Коронавирус сочли опаснее финансового кризиса
Moody`s считает главной опасностью эпидемии ее непредсказуемость и масштаб Рейтинговое агентство Moody`s выпустило исследование, в котором не исключило, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008–2010 годов.
Наука
Психологи выяснили, что люди врут, чтобы казаться честнее
Психологи выяснили, что люди могут врать для сохранения хорошей репутации, даже если при этом они потеряют деньги или будут испытывать неудобства.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Политика
Премьер Белоруссии намерен обсудить с Мишустиным нефтегазовые вопросы
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о намерении в ближайшее время в Москве обсудить с главой правительства России Михаилом Мишустиным энергетические вопросы.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.