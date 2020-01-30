Тут уместно вспомнить, как людей спрашивали, в чьих интересах Путин управляет страной, и они отвечали, что в интересах олигархов, бюрократии, но не рядовых граждан, напоминает Петров: «Так и с Конституцией – люди не разбирают деталей и считают, что все будет так же, как и со всем остальным».

с чего всё началось

Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20% опрошенных, показал опрос «Левада-центра».

О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан

Наука Ученые обнаружили у африканцев гены неандертальцев В последующих исследованиях, используя все более совершенные методы, ученые продолжали каталогизировать гены неандертальцев в неафриканских популяциях, стремясь лучше понять историю человечества, а также влияние ДНК неандертальцев на современного человека и его болезни.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Общество Ницой анонсировала премьеру рок-оперы про штурм Москвы Как пояснила писательница в комментария к посту, премьера рок-оперы назначена на октябрь, билеты пока еще не поступили в продажу.

Политика Великобритания завтра в полночь покинет Евросоюз Сегодня Совет ЕС окончательно утвердил сделку по Brexit, полностью завершив процесс ратификации соглашения со стороны Брюсселя.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Общество В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.

Шоу-бизнес Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.

Спорт Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.

Политика Мишустин раскритиковал работу правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.

Гаджеты Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.

Энергетика «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.

Авто General Motors анонсировала электропикап Hummer EV Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.