Политика
REGNUMО поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан
Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20% опрошенных, показал опрос «Левада-центра».
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с чего всё началось
Тут уместно вспомнить, как людей спрашивали, в чьих интересах Путин управляет страной, и они отвечали, что в интересах олигархов, бюрократии, но не рядовых граждан, напоминает Петров: «Так и с Конституцией – люди не разбирают деталей и считают, что все будет так же, как и со всем остальным».Ведомостивчера в 16:08
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Половина россиян увидела в изменении Конституции желание Путина сохранить власть
Московский Комсомолец01:14
«Левада-центр»: 47% россиян считают, что поправки в Конституцию вносятся в интересах Путина
Новая газетавчера в 20:36
Почти половина россиян уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти
Ведомостивчера в 16:08
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Общество
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Наука
Ученые обнаружили у африканцев гены неандертальцев
В последующих исследованиях, используя все более совершенные методы, ученые продолжали каталогизировать гены неандертальцев в неафриканских популяциях, стремясь лучше понять историю человечества, а также влияние ДНК неандертальцев на современного человека и его болезни.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Общество
Ницой анонсировала премьеру рок-оперы про штурм Москвы
Как пояснила писательница в комментария к посту, премьера рок-оперы назначена на октябрь, билеты пока еще не поступили в продажу.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Шоу-бизнес
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Политика
Великобритания завтра в полночь покинет Евросоюз
Сегодня Совет ЕС окончательно утвердил сделку по Brexit, полностью завершив процесс ратификации соглашения со стороны Брюсселя.
Армия и оружие
Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
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Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Общество
В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля
Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Общество
В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса
Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.
Происшествия
Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске
В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Происшествия
Поножовщина на борту танкера в Азовском море попала на видео
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Спорт
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Гаджеты
Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч
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Жиру отказался переходить в «Ньюкасл»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру отказался переходить в «Ньюкасл» этой зимой.
Шоу-бизнес
Бездетная Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Музыка
Илон Маск выпустил танцевальную песню
Авто
General Motors анонсировала электропикап Hummer EV
Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Политика
Стала известна зарплата Медведева на новой должности
Названа зарплата бывшего премьер-министра России. На новой должности Дмитрий Медведев будет зарабатывать на уровне президента.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.