Политика

REGNUMREGNUMО поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан

Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20% опрошенных, показал опрос «Левада-центра».
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с чего всё началось

Почти половина россиян уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти

Тут уместно вспомнить, как людей спрашивали, в чьих интересах Путин управляет страной, и они отвечали, что в интересах олигархов, бюрократии, но не рядовых граждан, напоминает Петров: «Так и с Конституцией – люди не разбирают деталей и считают, что все будет так же, как и со всем остальным».
Ведомостивчера в 16:08

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Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Интерфаксвчера в 23:39

«Левада-Центр»: Почти половина россиян считают, что Конституция меняется ради сохранения Владимира Путина у власти

Эхо Москвы03:02

«Левада-центр»: 47% россиян считают, что Конституцию меняют в интересах Путина

Коммерсантъ02:27

Половина россиян увидела в изменении Конституции желание Путина сохранить власть

Московский Комсомолец01:14

Инструмент сохранения власти: россияне увидели в конституционной реформе прямой интерес Путина

Новый День04:25

«Левада-центр»: 47% россиян считают, что поправки в Конституцию вносятся в интересах Путина

Новая газетавчера в 20:36

Почти половина россиян уверены, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти

Ведомостивчера в 16:08
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Общество

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 02:27
Политика

Чиновница в Керчи передумала увольняться после скандала с батонами

НДН.инфо 03:54
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Наука

Ученые обнаружили у африканцев гены неандертальцев

В последующих исследованиях, используя все более совершенные методы, ученые продолжали каталогизировать гены неандертальцев в неафриканских популяциях, стремясь лучше понять историю человечества, а также влияние ДНК неандертальцев на современного человека и его болезни.
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Политика

Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Ведомости 29 января в 12:01
Общество

Ницой анонсировала премьеру рок-оперы про штурм Москвы

Как пояснила писательница в комментария к посту, премьера рок-оперы назначена на октябрь, билеты пока еще не поступили в продажу.
РИА Новости 03:54
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Шоу-бизнес

В США нашли двойника Меган Маркл, и это религиозная домохозяйка

Акише очень льстят комплименты по поводу ее сходства с герцогиней Сассекской, хотя сама она (удивительно!) вообще не считает себя похожей на Меган.
Woman.ru вчера в 12:48
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру 03:22
Политика

Великобритания завтра в полночь покинет Евросоюз

Сегодня Совет ЕС окончательно утвердил сделку по Brexit, полностью завершив процесс ратификации соглашения со стороны Брюсселя.
Эхо Москвы вчера в 15:01
Армия и оружие

Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа

Актуальные Новости вчера в 07:33
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Общество

В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля

Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Марийская правда вчера в 07:46
Общество

В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса

Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
VSE42.RU вчера в 02:51
Происшествия

Поножовщина на борту танкера в Азовском море попала на видео

Старший помощник капитана танкера, находившегося в Азовском море, нанес матросу несколько ударов кухонным ножом.
Lenta.ru 04:48
Спорт

Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА

По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
Известия 03:54
Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru вчера в 06:34
Гаджеты

Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч

Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.
Astera вчера в 10:41
Футбол

Жиру отказался переходить в «Ньюкасл»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру отказался переходить в «Ньюкасл» этой зимой.
Sports.ru 02:49
Шоу-бизнес

Бездетная Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна

Газета.Ru вчера в 03:06
Энергетика

«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Вести.Ru 03:31
Музыка

Илон Маск выпустил танцевальную песню

ToDay News Ufa 04:47
Авто

General Motors анонсировала электропикап Hummer EV

Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Автоновости дня вчера в 12:32
Политика

Стала известна зарплата Медведева на новой должности

Названа зарплата бывшего премьер-министра России. На новой должности Дмитрий Медведев будет зарабатывать на уровне президента.
Городовой 00:25
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

Газета.Ru 01:51
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости 01:08
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