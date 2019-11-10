Светлана С. — С 1 июля 2018 года на территории Курской области начал действовать проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты», предусматривающий выплату пособий работающим (застрахованным) гражданам непосредственно Фондом.

О пособиях и больничных листах

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