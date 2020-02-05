Экономика

Газета.RuГазета.RuО потерях китайской экономики из-за коронавируса рассказал эксперт

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Эксперт рассказал, сколько потеряла экономика Китая из-за вспышки нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

РИА Новости21:25

О потерях китайской экономики из-за коронавируса рассказал эксперт

Газета.Ru22:26
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