Экономика
Газета.RuО потерях китайской экономики из-за коронавируса рассказал эксперт
Эксперт рассказал, сколько потеряла экономика Китая из-за вспышки нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Здоровье
Коронавирусом может заразиться треть жителей Земли
Новым коронавирусом 2019-nCoV может заразиться как минимум треть населения Земли.
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России
Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Общество
Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином
Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Происшествия
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»
Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Общество
У 40 американцев с Diamond Princess выявили коронавирус
У сорока американцев выявлен коронавирус COVID-19 в ходе эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Биатлон
Логинов завоевал «бронзу» в гонке преследования на чемпионате мира
Общество
Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах
Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке.
Авто
Названы три самые надежные подержанные иномарки в РФ
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Футбол
Смолов забил первый гол в чемпионате Испании
Российский футболист Федор Смолов, выступающий с января за «Сельту» из Виго, забил свой первый гол в чемпионате Испании.
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения
Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
Политика
Соавтор отвергнутого Киевом плана по Донбассу напомнил о словах Бисмарка
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал мирный план по урегулированию ситуации в Донбассе.
Экономика
Подчиненные Шумкова мешают восстанавливать водоснабжение Кургана
Чиновники и коммунальщики не могли договориться об источниках финансирования работ Компания "Водный союз" не может заниматься масштабной модернизацией сетей водоснабжения в Кургане.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Происшествия
Троих детей госпитализировали после пожара в многоэтажке Иркутска
Пожарные утром в понедельник спасли троих детей из горящей квартиры на третьем этаже 9-этажнго жилого дома на улице Маршала Конева в Иркутске, сообщила пресс- служба Главного управления МЧС по региону.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Переводчики Путина рассказали о своей работе с президентом
Президент РФ Владимир Путин крайне внимательно следит за тем, как переводят его слова и даже может уточнить версию тех или иных фраз на иностранном языке.
Космос
NASA показало фото самых высоких облаков
Подчеркивается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», — самые высокие в атмосфере нашей планеты.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.