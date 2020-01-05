Общество

Газета.RuГазета.RuО повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

По данным исследования, около 80% компаний с отечественным капиталом намерены пересмотреть заработные платы, а среди компаний с иностранным капиталом таких работодателей почти 90%. Отмечается, что в российских компаниях ожидается увеличение на 10%, а в зарубежных - на 7%.
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с чего всё началось

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.
Российская газетавчера в 23:00

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В каких сферах в 2020 году ощутимо вырастут зарплаты. Список профессий

URA.Ru11:26

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Российская газетавчера в 23:00

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Большинству россиян пообещали повысить зарплату

Lenta.ruвчера в 23:46

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В Павлове убили заступившегося за женщину 18-летнего юношу

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Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Коммерсантъ 14:31
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Физики усомнились в существовании «частицы ангела»

Исследователи не исключают существование фермионов, однако к настоящему времени не удается доказать их наличие.
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Общество

Старейшая жительница Земли отпраздновала 117-летие

Самая старая жительница Земли Канэ Танака отпраздновала 117-й день рождения.
Телеканал 360° 11:32
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
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Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
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Общество

Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

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Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
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Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Lenta.ru 13:28
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Вдова онколога Павленко назвала дату и время его похорон

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Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде

Росбалт вчера в 12:55
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Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
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Хоккей

Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов

После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
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«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 13:26
Политика

Макрон и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Ираке

Французский и американский лидеры Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке на фоне убийства в Багдаде иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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Скончался народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
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Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
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Спорт

Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»

Большунов впервые в карьере победил на "Тур де Ски", Устюгов, побеждавший в этой многодневке в сезоне 2016/17, стал вторым.
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Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
РБК 12:27
Хоккей

«Ак Барс» одолел в овертайме «Трактор», отыгравшись с 0:3

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У экс-солистки Serebro завязался роман с мировой звездой

У бывшей вокалистки группы Serebro Кати Кищук завязался роман с рэпером Slowthai.
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Армия и оружие

В Тегеране усомнились в словах Трампа об атаке на 52 иранских объекта

Соединённые Штаты Америки «очень быстро и сильно» нанесут удары по Ирану в случае потенциальной атаки со стороны Тегерана, заявил Дональд Трамп.
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