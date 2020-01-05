Общество

Газета.RuГазета.RuО повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

По данным исследования, около 80% компаний с отечественным капиталом намерены пересмотреть заработные платы, а среди компаний с иностранным капиталом таких работодателей почти 90%. Отмечается, что в российских компаниях ожидается увеличение на 10%, а в зарубежных - на 7%.
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с чего всё началось

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.
Российская газетавчера в 23:00

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Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году

РБК01:49

Большинству россиян решили повысить зарплату в 2020 году

Телеканал 360°01:39

Работодатели планируют повышать зарплаты в 2020 году

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Большинству россиян пообещали повысить зарплату

Lenta.ruвчера в 23:46

Работодатели раскрыли планы по повышению зарплаты россиянам

URA.Ruвчера в 23:30

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Российская газетавчера в 23:00
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Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Хоккей

Тренер сборной Швеции назвал причину поражения в полуфинале МЧМ

Глубина состава позволила сборной России победить команду Швеции в полуфинальном поединке МЧМ, заявил главный тренер скандинавов Томас Монтен.
Экономика сегодня вчера в 14:12
Хоккей

Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России

Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
РЕН ТВ вчера в 14:19
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Хоккей

Овечкин сказал, что всей командой смотрели полуфинал МЧМ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4. Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма.
Нева Спорт 02:54
Общество

Скончался онколог Андрей Павленко

Вести.Ru 02:53
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
РИА Новости 00:56
Армия и оружие

Исламисты атаковали военную базу США в Кении

РБК 02:45
Энергетика

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 22:51
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Армия и оружие

В Триполи при авиаударе погибли более 20 студентов военного училища

Коммерсантъ вчера в 19:52
Происшествия

Один человек погиб в ДТП в Иркутской области

В результате ДТП погиб 21-летний житель Усть-Илимска, еще пять человек пострадали.
ТАСС вчера в 23:00
Общество

Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича

Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
Известия вчера в 23:17
Общество

В Красноярском крае из-за аномальной оттепели повысился уровень воды

Уровень в воды в реках около двух населенных пунктов Красноярска повысился после потепления, 5 января сообщил журналистам замначальника МЧС Красноярского Края Роман Ветчинников.
Красная весна 02:53
Футбол

Кем ЦСКА планирует усилиться в зимнее трансферное окно

Трансферный рынок официально открылся первого января, но покупок пока нет.
Евро-футбол.ру 01:09
Политика

Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани

Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 00:37
Общество

В базу Интерпола записали 3 тыс. человек за преступления в России

В центральной базе Интерпола числятся около 3 тыс. человек с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, сообщили в МВД.
Взгляд.ру 03:01
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о подрыве двух своих военных в Донбассе

Известия вчера в 12:38
Автоспорт

Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера

Lenta.ru вчера в 10:30
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

РИА Новости 02 января в 13:02
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru вчера в 05:59
Космос

Жители России могли наблюдать самое большое Солнце в году

Череда интересных небесных явлений ожидает жителей России в начале 2020 года. Самое большое Солнце в году им уже показалось.
47 новостей 02:45
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК вчера в 20:06
Футбол

Заа скорее всего перейдет в «Челси»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа в последние трансферные окна является лакомым кусочком для топ-клубов.
Все про Спорт ру вчера в 06:53
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

REGNUM вчера в 22:36
Авто

Volkswagen Tayron ставит новые рекорды продаж

В ходе исследования рынка SUV изданию "Новые автомобили" удалось выяснить, что Volkswagen Tayron по объемам продаж заметно превосходит такие модели, как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V.
Новые автомобили 03 января в 23:39
Футбол

Зидан похвалил Модрича и Куртуа после разгромной победы над Хетафе

Главный тренер футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан прокомментировал игру своих игроков после победы над Хетафе (3:0). – Куртуа спас команду трижды только лишь в первом тайме – отличное выступление.
Спорт день за днем вчера в 15:26
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru 03 января в 02:22
Политика

Глава МИД Ирана назвал Помпео высокомерным клоуном

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в Twitter, что госсекретарь США Майк Помпео является «высокомерным клоуном».
Московский Комсомолец вчера в 14:14
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