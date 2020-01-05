Общество

Газета.RuГазета.RuО повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

По данным исследования, около 80% компаний с отечественным капиталом намерены пересмотреть заработные платы, а среди компаний с иностранным капиталом таких работодателей почти 90%. Отмечается, что в российских компаниях ожидается увеличение на 10%, а в зарубежных - на 7%.
Читать в источнике
Комментировать1441
с чего всё началось

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

В каких сферах в 2020 году ощутимо вырастут зарплаты. Список профессий

URA.Ru11:26

Работодатели намерены в этом году в среднем повысить зарплаты на 10%

Эхо Москвы04:30

Работодатели назвали размер повышения зарплаты в 2020 году

РБК01:49

Большинству россиян решили повысить зарплату в 2020 году

Телеканал 360°01:39

Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам

РИА Новости01:18

Большинству россиян пообещали повысить зарплату

Lenta.ruвчера в 23:46

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Политика

Парламент Ирака одобрил вывод войск США

Депутаты парламента Ирака проголосовали за вывод американских войск с территории страны.
ФАН 10:11
Гаджеты

AMD покажет на CES 2020 видеокарту с трассировкой лучей

Источники из Южной Кореи сообщают, что уже завтра, 6 января, компания AMD представит в рамках выставки CES 2020 первую видеокарту на архитектуре RNDA2.
Игромания.ру 14:37
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Газета.Ru 15:43
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
РИА Новости 02:46
Кино

Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США признало картину южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» лучшим фильмом 2019 года.
Известия 16:59
Армия и оружие

При атаке боевиков в Кении погибли военные США

При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
RT на русском 15:55
Происшествия

В Пенсильвании пять человек погибли в результате ДТП с автобусом

Как минимум пять человек погибли в результате столкновения туристического автобуса, двух грузовиков и легковых автомобилей в штате Пенсильвания в США.
РБК 15:43
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.
REGNUM вчера в 22:36
Кино

«Одесский пароход»: эталонные пошляки растоптали Жванецкого

Кто же знал, что скоро явится творчество Марюса Вайсберга, и эти фильмы станут выглядеть шедеврами.
Новые Известия 03 января в 05:41
Культура

Первый канал покажет шоу «Спящая красавица» с Загитовой и Навкой

Сложнейшие акробатические номера — сальто и вращения на тросах на высоте нескольких десятков метров, — проекции на льду, яркое фаер-шоу, потрясающие декорации-трансформеры — и есть даже настоящая молния в качестве спецэффекта.
Спорт-Экспресс 02 января в 17:51
Экономика

Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику

Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Газета.Ru вчера в 13:29
Армия и оружие

Иран готовит ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Газета.Ru 11:00
Политика

Джонсон предостерег от ответных действий после убийства Сулеймани

Иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в Ираке в результате удара ВВС США, представлял угрозу и был ответственен за дестабилизирующие действия в регионе.
ТАСС 14:07
Недвижимость

Квартирный запрос: в 2019 году россияне чаще всего покупали двушки

По данным ведущего эксперта компании «Миэль — Сеть офисов недвижимости» Евгения Коноплёва, в Москве чаще всего покупали двухкомнатные квартиры.
Известия 16:01
Политика

Гуайдо лишился поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо снят с поста руководителя Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы.
Lenta.ru 13:28
Хоккей

Россия снова сыграет с США в группе на МЧМ-2021

Спорт-Экспресс 17:08
Авто

В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году

В 2020 году компания Skoda привезет в Россию новый кроссовер Karoq, обновленный лифтбек Rapid и четвертое поколение Octavia.
Автоновости дня 12:29
Армия и оружие

Багдад снова подвергся ракетному обстрелу

Коммерсантъ 15:21
Армия и оружие

Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Lenta.ru 17:52
Футбол

«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»

Силла является воспитанником академии «Барселоны», выступал за испанские молодежные команды «Барселоны», «Матаро» и «Эспаньола».
Sport24.ru 13:37
Политика

Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.
News.ru 14:01
Армия и оружие

Мощнейший корабль РФ внепланово перебрасывается к берегам Сирии

Новостной фронт 11:59
Хоккей

Хованов рассказал, почему поцеловал герб России перед скамейкой шведов

После гола нападающий поцеловал греб России на форме перед скамейкой запасных сборной Швеции, чем вызвал негодование соперников.
РИА Новости 04:19
Экономика

«Минималка» на Украине обогнала российскую: почему «перемога» отменяется

Минимальная зарплата на Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет «минималку» в России и Белоруссии.
Rusvesna.su 04:10
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 14:08
Армия и оружие

Иранские ракетные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности

Ракетные силы Ирана находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
Вести.Ru 17:34
Происшествия

Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда

Тайская полиция задержала в Паттайе двух приезжих из России - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.
Газета.Ru 12:38
Политика

Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
РИА Новости 15:24
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

REGNUM вчера в 10:44
Здоровье

Утренние подъемы артериального давления — причины

Нормальное кровяное давление составляет 120/80 мм рт. ст. Показания между 120/80 мм рт.ст. и 139/89 мм рт. ст. указывают на то, что человек подвержен риску развития гипертонии, а показания выше 140/90 мм рт. ст. указывают на гипертонию.
Medical Insider 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное