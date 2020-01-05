Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.

с чего всё началось

По данным исследования, около 80% компаний с отечественным капиталом намерены пересмотреть заработные платы, а среди компаний с иностранным капиталом таких работодателей почти 90%. Отмечается, что в российских компаниях ожидается увеличение на 10%, а в зарубежных - на 7%.

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Гаджеты AMD покажет на CES 2020 видеокарту с трассировкой лучей Источники из Южной Кореи сообщают, что уже завтра, 6 января, компания AMD представит в рамках выставки CES 2020 первую видеокарту на архитектуре RNDA2.

Общество Умер хирург-онколог Андрей Павленко Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.

Армия и оружие При атаке боевиков в Кении погибли военные США При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

Происшествия Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Забайкалье возбудили уголовное дело о дедовщине в военной части: 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев.

Культура Первый канал покажет шоу «Спящая красавица» с Загитовой и Навкой Сложнейшие акробатические номера — сальто и вращения на тросах на высоте нескольких десятков метров, — проекции на льду, яркое фаер-шоу, потрясающие декорации-трансформеры — и есть даже настоящая молния в качестве спецэффекта.

Армия и оружие Иран готовит ответный удар по военным объектам США Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.

Политика Джонсон предостерег от ответных действий после убийства Сулеймани Иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в Ираке в результате удара ВВС США, представлял угрозу и был ответственен за дестабилизирующие действия в регионе.

Армия и оружие Эрдоган отправил турецких военных в Ливию Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.

Футбол «Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны» Силла является воспитанником академии «Барселоны», выступал за испанские молодежные команды «Барселоны», «Матаро» и «Эспаньола».

Политика Эрдоган считает необходимым ответить на убийство Сулеймани Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нельзя оставлять без ответа ликвидацию войсками Соединённых Штатов иранского генерала Касема Сулеймани.

Происшествия Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда Тайская полиция задержала в Паттайе двух приезжих из России - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.

Политика Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.