Общество
Газета.RuО повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
По данным исследования, около 80% компаний с отечественным капиталом намерены пересмотреть заработные платы, а среди компаний с иностранным капиталом таких работодателей почти 90%. Отмечается, что в российских компаниях ожидается увеличение на 10%, а в зарубежных - на 7%.
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с чего всё началось
Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.Российская газетавчера в 23:00
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