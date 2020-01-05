Общество

Газета.RuГазета.RuО повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

По данным исследования, около 80% компаний с отечественным капиталом намерены пересмотреть заработные платы, а среди компаний с иностранным капиталом таких работодателей почти 90%. Отмечается, что в российских компаниях ожидается увеличение на 10%, а в зарубежных - на 7%.
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с чего всё началось

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

Компании с российским капиталом предполагают повысить в этом году зарплаты в среднем на 10%, а с иностранным - на 7%. Это выяснили специалисты компании HeadHunter. Так, среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать зарплату в новом году только 19,8%.
Российская газетавчера в 23:00

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Работодатели намерены в этом году в среднем повысить зарплаты на 10%

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URA.Ruвчера в 23:30

Работодатели рассказали о планах по повышению зарплаты

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