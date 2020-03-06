Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи принят документ, который предписывает прекращение огня в идлибской зоне деэскалации с 6 марта.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Турция и Россия начали соблюдать режим прекращения огня в Идлибе

Газета.Ru01:55

Сирия и Турция соблюдают в Идлибе режим прекращения огня

Комсомольская правда09:02

В ФРГ заявили о готовности к встрече «четверки» по Сирии

Известия07:01

«Встреча, за которой следил весь мир». Мировые СМИ о визите Эрдогана в Москву

ТАСС05:20

Прекращение огня в Идлибе в целом соблюдается, заявил Небензя

РИА Новости14:06

В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

РБКвчера в 23:33

В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня

Эхо Москвы01:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Гаджеты

Топовый смартфон Oppo Find X2 представлен

Live24 07:40
Энергетика

Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти

В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 11:48
Биатлон

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место

Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Газета.Ru 12:54
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Игры

Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store

Актуальные Новости 09:38
Футбол

Решение по проведению матчей КР примут на ближайшем бюро исполкома РФС

Решение по определению хозяев полуфинальных матчей Кубка России будет принято на ближайшем бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 13:13
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 04 марта в 01:34
Хоккей

Кубок Гагарина. ЦСКА сломил сопротивление «Торпедо» в овертайме

В Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Торпедо" и московским ЦСКА.
Вести.Ru 13:48
Политика

На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
РИА Новости 10:44
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Общество

В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Выздоровел и скоро будет выписан Давид Беров – первый москвич, заболевший коронавирусом нового типа.
Вести.Ru 12:27
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в списке снайперов НХЛ

Газета.Ru 00:03
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

Коммерсантъ 04:13
Политика

Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса

Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.
РБК 13:44
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Общество

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
РИА Новости 11:51
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
Общество

Жена Михаила Ефремова прокомментировала его дебош в аэропорту

Газета.Ru 13:47
Происшествия

Прокуратура попросила снизить сроки осужденным по «пензенскому делу» Иванкину и Чернову

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить сроки обвиняемым в участии в «террористическом сообществе "Сеть"» Максиму Иванкину и Андрею Чернову.
Медиазона 13:40
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
Футбол

Капелло предполагает, что инсульт матери плохо повлияет на Криштиану Роналду

Спорт день за днем 14:01
Общество

Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Ведомости вчера в 18:34
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на АСА 105

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев проиграл нокаутом спортсмену из Казахстана Арману Оспанову в главном бою турнира АСА 105, проходящего в Алма-Ате.
RT на русском 13:27
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Политика

Лукашенко заявил о новой сырьевой стратегии Белоруссии

Поставлять нефть в Белоруссию готовы многие поставщики, поэтому новой сырьевой стратегией страны станет конкуренция, заявил президент Александр Лукашенко правительству республики.
Экономика сегодня 11:45
Политика

Эрдоган назвал сроки введения в эксплуатацию комплексов С-400 в Турции

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле.
РБК 08:55
Авто

В марте дилеры начнут ставить авто на учет

Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Tvoe-avto.com 11:57
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Bimru.ru 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное