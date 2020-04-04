Коронавирус
РИА НовостиВоробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье
Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Сообщение между Подмосковьем и Москвой закрывать не будут. Но езда без дела должна быть исключена
Телеканал 360°вчера в 14:49
Андрей Воробьев сообщил о работе по введению спецпропусков в Подмосковье
Вечерняя Москвавчера в 14:29
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
Количество больных коронавирусом в Омской области увеличилось до 10
В России, по данным на 2 апреля, коронавирусом заражено более 4.1 тыс человек.
Игры
Появилась информация о сроках релиза Resident Evil 4 Remake
Общество
Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции
Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Энергетика
Трамп ответил по поводу сокращения добычи нефти
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, на брифинге в Белом доме президент США заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн баррелей в сутки.
Общество
В Омске частным компаниям разрешат возобновить работу
В список из 12 пунктов входят следующие компании:Предприятия ТЭК, коммунальные и дорожные службы, почта, связисты.
Здоровье
Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Политика
В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Общество
В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет
По данным турецкого минздрава, по состоянию на 3 апреля в стране с начала эпидемии зарегистрировали 20 921 случай заражения коронавирусом.
Общество
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Общество
В Самарской области усиленный режим самоизоляции продлили до 12 апреля
Из документа следует, что введенный ранее режим усиленной самоизоляции в регионе продлевают до 12 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений
«Беспечность людей» в одном из районов вынудила власти ввести оперативно режим особых ограничений.
Шоу-бизнес
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Гаджеты
AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Единоборства
Тренер Макгрегора высказался о бое с Фергюсоном вместо Нурмагомедова
Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал слухи об участии спортсмена в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Здоровье
В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Кино
Новая версия «Кэндимена» отложена из-за коронавируса
Новая версия фильма ужасов "Кэндимен" не выйдет в заявленный ранее срок.
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Общество
Пропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля
Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Армия и оружие
Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию
Последние из планируемых, девятый, десятый и одиннадцатый самолеты Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны.
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
Шоу-бизнес
Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом
Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.