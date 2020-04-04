Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

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