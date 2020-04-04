Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВоробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков

Известиявчера в 14:52

Воробьев пообещал «не жестить» с введением спецпропусков в Подмосковье

РБКвчера в 15:45

Воробьев: тема пропусков в Подмосковье разрабатывается, но лучше разъяснительная работа

ТАССвчера в 15:30

Воробьёв рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

RT на русскомвчера в 16:21

Сообщение между Подмосковьем и Москвой закрывать не будут. Но езда без дела должна быть исключена

Телеканал 360°вчера в 14:49

Андрей Воробьев сообщил о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Вечерняя Москвавчера в 14:29

Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

РИА Новостивчера в 14:21
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Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

Количество больных коронавирусом в Омской области увеличилось до 10

В России, по данным на 2 апреля, коронавирусом заражено более 4.1 тыс человек.
Город55.ру 00:19
Игры

Появилась информация о сроках релиза Resident Evil 4 Remake

REGNUM вчера в 20:39
Общество

Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции

Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
ТАСС вчера в 11:18
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Энергетика

Трамп ответил по поводу сокращения добычи нефти

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, на брифинге в Белом доме президент США заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн баррелей в сутки.
ToDay News Ufa 00:18
Общество

В Омске частным компаниям разрешат возобновить работу

В список из 12 пунктов входят следующие компании:Предприятия ТЭК, коммунальные и дорожные службы, почта, связисты.
Вестник 02:07
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня вчера в 06:11
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Общество

В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

По данным турецкого минздрава, по состоянию на 3 апреля в стране с начала эпидемии зарегистрировали 20 921 случай заражения коронавирусом.
РБК вчера в 16:41
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
Общество

В Самарской области усиленный режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Из документа следует, что введенный ранее режим усиленной самоизоляции в регионе продлевают до 12 апреля.
Самарская газета вчера в 16:29
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
iReactor вчера в 19:55
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Общество

В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений

«Беспечность людей» в одном из районов вынудила власти ввести оперативно режим особых ограничений.
REGNUM вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой

Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Экспресс газета вчера в 02:38
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera вчера в 16:48
Единоборства

Тренер Макгрегора высказался о бое с Фергюсоном вместо Нурмагомедова

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал слухи об участии спортсмена в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 17:32
Здоровье

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
Кино

Новая версия «Кэндимена» отложена из-за коронавируса

Новая версия фильма ужасов "Кэндимен" не выйдет в заявленный ранее срок.
Kinonews.ru вчера в 16:18
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Общество

Пропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля

Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
КП - Саратов вчера в 12:21
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

Последние из планируемых, девятый, десятый и одиннадцатый самолеты Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
РБК 01:49
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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