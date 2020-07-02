Коронавирус
Live24О разработке в мире 141 вакцины от коронавируса заявила ВОЗ
Газета Washington Post опубликовала статью гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреиесуса, в которой говорится, что по всему миру ведется разработка 141 вакцины от коронавируса, причем некоторых ученых от успеха отделяет всего несколько месяцев.
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Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
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