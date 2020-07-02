Газета Washington Post опубликовала статью гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреиесуса, в которой говорится, что по всему миру ведется разработка 141 вакцины от коронавируса, причем некоторых ученых от успеха отделяет всего несколько месяцев.

О разработке в мире 141 вакцины от коронавируса заявила ВОЗ

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