Коронавирус
Evo-rus.comВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Подчеркивается, что это рекордный прирост за сутки обнаруженных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Лишь четвертого июля Всемирная организация здравоохранения отмечала свыше 211 000 случаев заражения коронавирусом.
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Армия и оружие
Минобороны Азербайджана заявило об ударе по опорному пункту ВС Армении
RT на русском 01:46
Происшествия
Число жертв наводнений и оползней в Японии достигло 72
По последним данным, в результате вызванных ливневыми дождями оползней и наводнений повреждения получили более 14 тыс. домов на юго-западе Японии.
ТАСС вчера в 23:19
Общество
ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории
В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.
REGNUM 02:58
Происшествия
В Харькове произошла стычка радикалов «Нацкорпуса» со сторонниками Шария
В украинском Харькове произошло столкновение сторонников «Партии Шария» с радикалами из «Национального корпуса».
Евразия Daily 00:49
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Футбол
«Кадис» вернулся в испанскую Ла Лигу спустя 14 лет
Клуб отсутствовал в Ла Лиге 14 лет.
Вести.Ru 02:35
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Игры
Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Через несколько часов после окончания презентации все проблемы исправили, поэтому Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2. Чтобы забрать PC-версию игры для Uplay, нужно перейти по ссылке и войти в свой аккаунт.
Игромания.ру 02:38
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера
Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом в России
Путин подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом в России есть позитивная динамика, хоть борьба с угрозой и продолжается.
ТК Звезда 02:46
Шоу-бизнес
Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон
Актер Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон.
Газета.Ru 02:58
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Автоспорт
Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии
Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.
РБК вчера в 09:31
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 112 случаев COVID-19
Сто двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались еще четыре человека, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава областного минздрава Константин Хальзов.
РИА Новости 00:52
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 13
За все время в области умерли 13 пациентов с коронавирусом. Сегодня на лечении находятся 1299 человек, зараженных COVID-19.
Evo-rus.com 10 июля в 08:11
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
Экономика
В России резко подорожал анальгин
В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 20:58
Экономика
Закрылась крупнейшая сделка в истории российского рынка складов
Компания «Всеинструменты.ру» подписала соглашение с девелопером PNK Group о строительстве склада на 182 000 кв. м на территории логистического комплекса «PNK парк Домодедово».
Ведомости вчера в 17:20
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
Журналист Марк Эпископос заявил, что ближайшее время бомбардировщик и ракетоносец Ту-22М3М может быть доставлен в Крым.
Территория новостей 02:51
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Армия и оружие
В Сети появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3
В Сети появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России.
Военное обозрение 01:57
Здоровье
Почему растет заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае
Кривая ежедневного распространения COVID-19 в эту неделю показала почти троекратный рост.С точностью до наоборот С конца марта, когда Алтайский край начал вести дневник эпидемии, ситуация поменялась кардинально.
Алтайская правда 10 июля в 06:00
Политика
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему
Автором и вдохновителем европейского "налога на Google, Facebook и Amazon" оказался президент Франции и большой любитель поговорить о восстановлении Европы в качестве мирового полюса силы Эммануэль Макрон, и, соответственно, список компаний, попавших под горячую руку Белого дома, был составлен таким образом, чтобы доставить максимальный дискомфорт Елисейскому дворцу.
РИА Новости 01:00