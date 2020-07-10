Подчеркивается, что это рекордный прирост за сутки обнаруженных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Лишь четвертого июля Всемирная организация здравоохранения отмечала свыше 211 000 случаев заражения коронавирусом.

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

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