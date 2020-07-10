Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Подчеркивается, что это рекордный прирост за сутки обнаруженных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Лишь четвертого июля Всемирная организация здравоохранения отмечала свыше 211 000 случаев заражения коронавирусом.
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ВОЗ сообщила о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки

РИА Новости10 июля в 14:22

ВОЗ констатирует рост числа случаев коронавируса в мире

Эхо Москвы11 июля в 11:08

ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки

Известия10 июля в 23:13

ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа случаев COVID-19

Газета.Ruвчера в 12:35

ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире

РБК10 июля в 13:42

Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире

Lenta.ru10 июля в 13:40

"Людям нужно проснуться. Цифры не лгут!"

Труд09 июля в 17:01
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Армия и оружие

Минобороны Азербайджана заявило об ударе по опорному пункту ВС Армении

RT на русском 01:46
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Происшествия

Число жертв наводнений и оползней в Японии достигло 72

По последним данным, в результате вызванных ливневыми дождями оползней и наводнений повреждения получили более 14 тыс. домов на юго-западе Японии.
ТАСС вчера в 23:19
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Общество

ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории

В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.
REGNUM 02:58
Происшествия

В Харькове произошла стычка радикалов «Нацкорпуса» со сторонниками Шария

В украинском Харькове произошло столкновение сторонников «Партии Шария» с радикалами из «Национального корпуса».
Евразия Daily 00:49
Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

РИА Новости 02:13
312
Общество

Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
21
Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
5,8K
Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
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Футбол

«Кадис» вернулся в испанскую Ла Лигу спустя 14 лет

Клуб отсутствовал в Ла Лиге 14 лет.
Вести.Ru 02:35
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Игры

Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Через несколько часов после окончания презентации все проблемы исправили, поэтому Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2. Чтобы забрать PC-версию игры для Uplay, нужно перейти по ссылке и войти в свой аккаунт.
Игромания.ру 02:38
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера

Сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Бруклин женится на дочери миллиардера и актрисе Николе Пельтц.
РИА Новости вчера в 11:20
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Политика

Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом в России

Путин подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом в России есть позитивная динамика, хоть борьба с угрозой и продолжается.
ТК Звезда 02:46
Шоу-бизнес

Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон

Актер Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон.
Газета.Ru 02:58
Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Автоспорт

Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии

Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.
РБК вчера в 09:31
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 112 случаев COVID-19

Сто двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались еще четыре человека, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава областного минздрава Константин Хальзов.
РИА Новости 00:52
57
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 13

За все время в области умерли 13 пациентов с коронавирусом. Сегодня на лечении находятся 1299 человек, зараженных COVID-19.
Evo-rus.com 10 июля в 08:11
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Происшествия

В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива

В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
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Экономика

В России резко подорожал анальгин

В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 20:58
48
Экономика

Закрылась крупнейшая сделка в истории российского рынка складов

Компания «Всеинструменты.ру» подписала соглашение с девелопером PNK Group о строительстве склада на 182 000 кв. м на территории логистического комплекса «PNK парк Домодедово».
Ведомости вчера в 17:20
Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

Журналист Марк Эпископос заявил, что ближайшее время бомбардировщик и ракетоносец Ту-22М3М может быть доставлен в Крым.
Территория новостей 02:51
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Армия и оружие

В Сети появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3

В Сети появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России.
Военное обозрение 01:57
Здоровье

Почему растет заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае

Кривая ежедневного распространения COVID-19 в эту неделю показала почти троекратный рост.С точностью до наоборот С конца марта, когда Алтайский край начал вести дневник эпидемии, ситуация поменялась кардинально.
Алтайская правда 10 июля в 06:00
Политика

Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему

Автором и вдохновителем европейского "налога на Google, Facebook и Amazon" оказался президент Франции и большой любитель поговорить о восстановлении Европы в качестве мирового полюса силы Эммануэль Макрон, и, соответственно, список компаний, попавших под горячую руку Белого дома, был составлен таким образом, чтобы доставить максимальный дискомфорт Елисейскому дворцу.
РИА Новости 01:00
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