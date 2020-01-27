Экономика

Цензуры.НетЦензуры.НетО рисках финансовой системы России рассказали в Счетной палате

«В последние два года в Индексе глобальной конкурентоспособности ВЭФ Россия по развитию финансового рынка занимает 95-е место из 141, а по устойчивости финансовой системы в целом страна находится на 120-м месте», - пояснили эксперты.
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с чего всё началось
Российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а его развитие не соответствует масштабам экономики, говорится в отчете
 Счетной палаты (.pdf).
Коммерсантъ01:47

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