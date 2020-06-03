В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.

с чего всё началось

В ближайшие два года Россию могут покинуть порядка 10-15 тысяч IT-специалистов, пишет РБК со ссылкой на письмо председателя правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталью Касперскую и президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, адресованное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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