Экономика
Live24О риске эмиграции IT-специалистов предупредила Касперская
В ближайшие два года Россию могут покинуть порядка 10-15 тысяч IT-специалистов, пишет РБК со ссылкой на письмо председателя правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталью Касперскую и президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, адресованное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.РБК02 июня в 23:00
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Касперская заявила об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж из-за пандемии
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