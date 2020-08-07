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О росте цен на мясо предупредили россиян

С начала июля крупные производители колбас заметили «ничем не аргументированный» рост стоимости мяса птицы и свинины на 26–32%, пишет газета «Коммерсантъ». По словам игроков рынка, цены на свинину взлетели на 32% — до 170 рублей за 1 кг, а мясо птицы подорожало на 26% — до 108 рублей за кг.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъвчера в 18:24
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Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°вчера в 10:27
Новый Омск

Индикатор успеха

Новый Омск5 августа в 07:00
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правдавчера в 09:03
Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное времявчера в 04:16
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Onlineвчера в 00:31
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъвчера в 18:24
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ruвчера в 09:17

Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

На два года предлагает сократить расходы и на образование, в 2021 году на 33,3 млрд рублей и в 2022 году на 30,7 млрд рублей, при этом спустя два года на образование предлагается потратить на 10,5 млрд больше планируемого ранее.
Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года
Вестник Кавказа5 августа в 05:38
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата, и последствия будут хуже, чем от пандемии COVID-19.
РИА Новостивчера в 08:47
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

Вашингтон, 7 августа 2020, 04:48 — REGNUM Исполнительный указ «О борьбе с угрозой TikTok», предписывающий запретить на 45 дней в США сделки с китайской компанией ByteDance, которая владеет этим приложением, подписал американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.
REGNUMвчера в 21:48
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В Италии из-за коронавируса возродили средневековую чумную традицию

На фоне пандемии коронавируса в итальянской Тоскане возродили средневековую традицию «винных окошек» – сквозных отверстий в резиденциях, через которые можно приобрести кофе, вино, джелато и апероль.
Взгляд.рувчера в 07:42
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