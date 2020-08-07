О росте цен на мясо предупредили россиян
С начала июля крупные производители колбас заметили «ничем не аргументированный» рост стоимости мяса птицы и свинины на 26–32%, пишет газета «Коммерсантъ». По словам игроков рынка, цены на свинину взлетели на 32% — до 170 рублей за 1 кг, а мясо птицы подорожало на 26% — до 108 рублей за кг.В источнике
С чего всё началось
Цены на мясо колбасит
Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъвчера в 18:24
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