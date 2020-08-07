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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

На российском мясном рынке может произойти конфликт между поставщиками сырья и переработчиками. Крупные производители колбас заметили с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости свинины и мяса птицы на 26–32 процента, пишет «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъ6 августа в 18:24
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Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°7 августа в 10:27
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ru7 августа в 09:17
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Online7 августа в 00:31
Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное время7 августа в 04:16
Новый День

Производители колбас пожаловались на подорожание свинины и мяса птицы

Новый День7 августа в 02:16
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правда7 августа в 09:03
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъ6 августа в 18:24

Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Описан необычный симптом коронавируса
Lenta.ruвчера в 19:05
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

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РИА Новостивчера в 07:13
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Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
РБК19:00
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Ученые обнаружили внеземную причину многообразия жизни на Земле

Причина многообразия жизни на Земле — изменения в морской среде из-за резко увеличившегося в четыре раза содержания фосфора около 800 млн лет назад, рассказал профессор Осаки Кэнтаро Тэрада.
Экономика сегоднявчера в 20:13
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