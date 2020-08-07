О росте цен на мясо предупредили россиян
Смотрите также
Суд заключил под стражу бывшего проректора МГУ Гришина
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Меньше, да быстрее: бизнес нашел способ снизить цены на малоэтажки
«Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал Суперкубок России
В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров
Дегтярев предложил отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии выросло до 16
Критик Соседов назвал клоунадой брак Пугачевой и Галкина
Президент Ливана заявил о возможном «внешнем вмешательстве» в Бейруте
В Петербурге пострадали двое рабочих при обрушении балкона
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
В Белоруссии арестовали включивших песню Цоя диджеев
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России
Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса
Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины
«Спартак» намерен продать четверых игроков
Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов
Пригожин заявил, что невозможно прожить на 50 тысяч рублей в месяц
«Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал Суперкубок России
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии выросло до 16
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад
Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России
Немецкий бизнес призвал защитить фирмы от американских санкций
Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия
Доходы Рамзана Кадырова выросли в 2019 году на 140 млн рублей
В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров
23 клуба из шести стран примут участие в новом сезоне КХЛ
«АЛРОСА» добыла крупнейший в российской истории цветной алмаз
С начала июля крупные производители колбас заметили «ничем не аргументированный» рост стоимости мяса птицы и свинины на 26–32%, пишет газета «Коммерсантъ». По словам игроков рынка, цены на свинину взлетели на 32% — до 170 рублей за 1 кг, а мясо птицы подорожало на 26% — до 108 рублей за кг.В источнике
С чего всё началось
Цены на мясо колбасит
Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъ18:24
Подробнее о событии