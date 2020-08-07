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О росте цен на мясо предупредили россиян

С начала июля крупные производители колбас заметили «ничем не аргументированный» рост стоимости мяса птицы и свинины на 26–32%, пишет газета «Коммерсантъ». По словам игроков рынка, цены на свинину взлетели на 32% — до 170 рублей за 1 кг, а мясо птицы подорожало на 26% — до 108 рублей за кг.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля «ничем не аргументированный» рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%, что грозит им сокращением рентабельности и инвестиционных программ. Поставщики мяса претензии считают надуманными, объясняя всплеск цен сезонным спросом.
Коммерсантъ18:24
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Реальное время

Производители колбасы пожаловались на дорожающее мясо

Реальное время04:16
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Lenta.ru09:17
Комсомольская правда

Почему стоимость мяса подскочила на треть

Комсомольская правда09:03
Телеканал 360°

Рост цен на мясо заметили в России

Телеканал 360°10:27
БИЗНЕС Online

СМИ: На российском мясном рынке намечается крупный конфликт – сырье заметно подорожало

БИЗНЕС Online00:31
Коммерсантъ

Цены на мясо колбасит

Коммерсантъ18:24
Новый Омск

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