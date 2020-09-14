Почему дорожает жилье Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми во время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.

с чего всё началось

Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки. Об этом стало известно из соответствующего отчета Сбербанка.

О росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки сообщил Сбербанк

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