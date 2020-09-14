Недвижимость
Гудвилл.онлайнО росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки сообщил Сбербанк
Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки. Об этом стало известно из соответствующего отчета Сбербанка.
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с чего всё началось
Почему дорожает жилье Опережающий рост цен на новостройки в Сбербанке связывают с мерами поддержки, принятыми во время пандемии, и прежде всего с программой льготной ипотеки под 6,5%, которая действует для покупки квартир на первичном рынке.РБКвчера в 13:33
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«Пик ипотечного бума придется на октябрь»: прогноз цен на жилье до конца 2020 года
Комсомольская правда13 сентября в 06:12
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Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву придёт «старое» бабье лето
«Старое» бабье лето с температурой до +16 °С придёт в Москву после 23—24 сентября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 10:23
Происшествия
Пожару на рынке в Шахтах присвоен третий ранг сложности
RT на русском 10:10
Происшествия
Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе
Житель Волгограда Максим Гелунов ранее разместил пост в своем аккаунте в соцсети Facebook о том, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки ОРВИ, участковый врач выписала направление в больницу города Волжского, который находится в 30 километрах от Волгограда.
РИА Новости 05:51
Гаджеты
Третью версию своей HarmonyOS на новые смартфоны установит Huawei
Как сообщает ряд СМИ, у владельцев смартфонов Huawei с Android появится возможность перейти на накануне представленную фирменную операционную систему Harmony OS.
Лезги газет 00:48
Общество
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Известия вчера в 13:12
Общество
Назван новый адвокат Михаила Ефремова
Назван новый адвокат актера Михаила Ефремова, сообщает "Московский комсомолец". Им станет юрист Роман Филиппов.
Газета.Ru 09:15
Политика
МИД РФ: Вашингтон остановил антитеррористический диалог с Москвой
США "под надуманным предлогом" прекратили антитеррористический диалог с Россией.
Вести.Ru 10:20
Происшествия
В Турции арестовали домогавшегося 15-летней россиянки официанта
В Анталье правоохранители арестовали официанта отеля, домогавшегося 15-летней россиянки, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на генеральное консульство России в Турции.
Газета.Ru 10:02
Армия и оружие
Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России
Грузия заключила соглашение с израильской фирмой «Рафаэль» о модернизации своих систем противовоздушной обороны (ПВО) и переподготовке их расчетов.
Lenta.ru 01:15
Общество
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Пятеро мужчин помыли обувь в «Живоносном источнике» — в часовне, построенной в честь иконы Божьей Матери на территории храма на площади Победы.
REGNUM вчера в 11:15
Происшествия
В Подмосковье задержан мужчина, который обстрелял самолет
Полиция задержала мужчину, который стрелял в легкомоторный самолет в Солнечногорском районе Подмосковья.
ТАСС 07:37
Футбол
Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева
По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости 08:16
Политика
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru 07:45
Общество
ФСБ пообещала Сафронову предъявить материалы по обвинению в госизмене
Следователь ФСБ Александр Чабан удовлетворил ходатайство советника «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, о предъявлении ему документов и материалов дела, которые доказывают его связь с чешской разведкой.
Ведомости 10:44
Общество
Оперштаб Москвы объяснил рост числа случаев коронавируса
Оперштаб Москвы объяснил в Telegram-канале рост числа случаев коронавируса.
Газета.Ru 05:06
Политика
Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»
На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна вчера в 10:55
Хоккей
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Хоккеисты «Даллас Старз» одержали волевую победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф Кубка Стэнли.
Известия 00:49
Происшествия
Баржа повредила Крымский мост в Москве
Капитан баржи не рассчитал габариты и повредил Крымский мост в Москве. Впрочем, на судоходстве этот инцидент никак не сказался.
Вести.Ru 10:19
Армия и оружие
ВВС РФ совершили крупнейшую атаку на террористов в Сирии
Военно-воздушные сил России нанесли удар по позициям боевиков в Сирии. Данная атака оказалась крупнейшей с марта 2020 года.
News.ru 10:48
Политика
Трамп заявил, что хотел устранить Асада
Президент США Дональд Трамп признал, что рассматривал вариант с устранением президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава американского минобороны Джеймс Мэттис.
РИА Новости 10:20
Игры
Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6
Srnsk вчера в 14:05
Здоровье
Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19
Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.
Finam.Ru 08:00
Экономика
Банк России перестанет рассматривать жалобы граждан на банки
По словам президента НФА Василия Заблоцкого, председатель Банка России Эльвира Набиуллина «пообещала рассмотреть вариант проведения пилотного проекта по реализации нового механизма работы с обращениями граждан».
Ведомости вчера в 17:13
Политика
Зеленский анонсировал следующий саммит «Нормандской четверки»
Следующий саммит глав России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» состоится после встречи политических советников.
Телеканал 360° 09:03
Авто
Kia объявила цены на обновлённый Kia Rio для России
Компания KIA представила обновленный KIA Rio для России и назвала цены на него.
Автоновости дня 03:40
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada Vesta с более дешевыми ступицами
Специалисты АвтоВАЗа объявили о запуске проекта по замене стали, которая используется при производстве ступиц семейства машин Lada Vesta.
iReactor 08:14
Политика
В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию
В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости 06:30