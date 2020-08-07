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Live24

О росте интереса налоговой к счетам клиентов сообщают российские банки

Во время длительного периода ограничительных мер, которые были связаны с пандемией коронавируса, налоговые проверки счетов российских граждан в банках не проводились, однако сейчас налоговые органы активно направляют запросы в финансовые организации.В источнике
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Царьград

Даже в карантин: Налоговая стала чаще интересоваться счетами жителей России

Царьградвчера в 06:45
Газета.Ru

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Газета.Ruвчера в 04:32
ПРАЙМ

Налоговые проверки вернулись: как сохранить деньги

ПРАЙМвчера в 08:44
Lenta.ru

Власти захотели получить доступ к доходам россиян

Lenta.ruвчера в 05:37
Говорит Москва

Российские банки сообщили о росте интереса ФНС к счетам клиентов

Говорит Москвавчера в 04:49
ТАСС

Российские банки сообщили об увеличении числа запросов ФНС в четыре раза

ТАССвчера в 05:49
Московский Комсомолец

В ФНС объяснили повышение интереса налоговиков к банковским счетам

Московский Комсомолецвчера в 04:58

Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому кабмину пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за растущего числа выявленных случаев коронавируса в стране.
Газета.Ru04:19

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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