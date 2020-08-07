О росте интереса налоговой к счетам клиентов сообщают российские банки
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Во время длительного периода ограничительных мер, которые были связаны с пандемией коронавируса, налоговые проверки счетов российских граждан в банках не проводились, однако сейчас налоговые органы активно направляют запросы в финансовые организации.В источнике
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В ФНС объяснили повышение интереса налоговиков к банковским счетам
Московский Комсомолецвчера в 04:58