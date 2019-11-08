Экономика
Псковское агентство информацииО росте зарплат в большинстве компаний России заявили аудиторы
По данным аудиторской компании Ernst & Young (EY), в большинстве российских фирм с мая 2018 года по апрель 2019-го произошёл рост зарплат. Как пишет газета «Известия», наиболее ощутимо – на 8% - увеличились оклады топ-менеджеров компаний.
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с чего всё началось
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY), которое есть в распоряжении «Известий». Фонд оплаты труда вырос на 6,4%, опередив инфляцию, и в дальнейшем компании продолжат его повышать.Известия07 ноября в 16:01
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