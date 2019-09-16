Шоу-бизнес
Газета MetroО состоянии Анастасии Заворотнюк сообщил Андрей Разин
Пост появился вечером в среду, 18 сентября. "Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы тяжелое и мы все молимся за неё", - написал Разин. По словам Разина, семья Анастасии Заворотнюк не нуждается в помощи и финансовой поддержке.
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«Мы надеемся только на чудо»: Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
Телепрограммавчера в 12:53
Андрей Разин подтвердил информацию об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк
АБН16 сентября в 09:35
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
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РИА Новости вчера в 12:49
Хоккей
Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб
Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.
Вести.Ru 02:17
Энергетика
Минприроды оценило стоимость всей российской нефти
Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.
Российская газета 02:36
Общество
Ректоров трех свердловских вузов уличили в плагиате
Глава Уральского института управления РАНХИГСДмитрий Савчук тоже уличен в некорректном заимствовании, у его научной диссертации отмечена 31 страница.
ФедералПресс 03:09
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:07
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Lenta.ru вчера в 12:56
Спорт
Арина Аверина лидирует в квалификации ЧМ в упражнениях с булавами
РИА Новости вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Собчак оценила свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Российская телеведущая Ксения Собчак оценила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
ФАН вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание
Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.
АБН вчера в 12:51
Происшествия
В Вольске на улице около стройки задушили молодую женщину
Напомним, тело 28-летней местной жительницы было найдено на улице Ярославская, вблизи строящейся многоэтажки.
КП - Саратов 01:31
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Общество
Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
В НАТО рассказали о событиях в «море Азимова»
В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь.
ТАСС 02:45
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
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Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
RT на русском вчера в 21:36
Общество
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Футбол
Дмитрий Тарасов поблагодарил «Динамо» за возможность играть в клубе
Телепрограмма вчера в 07:09
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Происшествия
Руководство АЭС «Фукусима-1» признано невиновным в ядерной катастрофе
Руководство TEPCO, компании-оператора японской АЭС "Фукусима-1", признано невиновным в катастрофе на энергетическом объекте в марте 2011 года.
Российская газета 02:53
Политика
Украина согласилась на «формулу Штайнмайера»
На встрече советников "нормандской четверки", которая состоялась 2 сентября Украина согласилась на "формулу Штайнмайера".
Капитал страны вчера в 11:52
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39