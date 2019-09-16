Пост появился вечером в среду, 18 сентября. "Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы тяжелое и мы все молимся за неё", - написал Разин. По словам Разина, семья Анастасии Заворотнюк не нуждается в помощи и финансовой поддержке.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Хоккей Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.

Энергетика Минприроды оценило стоимость всей российской нефти Минприроды увеличило оценку стоимости запасов нефти в России по итогам 2018 года почти вдвое, следует из обновленных материалов ведомства.

Общество Ректоров трех свердловских вузов уличили в плагиате Глава Уральского института управления РАНХИГСДмитрий Савчук тоже уличен в некорректном заимствовании, у его научной диссертации отмечена 31 страница.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Шоу-бизнес Собчак оценила свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой Российская телеведущая Ксения Собчак оценила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Происшествия В Вольске на улице около стройки задушили молодую женщину Напомним, тело 28-летней местной жительницы было найдено на улице Ярославская, вблизи строящейся многоэтажки.

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.

Происшествия К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.

Общество Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Политика В НАТО рассказали о событиях в «море Азимова» В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Армия и оружие В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Происшествия Руководство АЭС «Фукусима-1» признано невиновным в ядерной катастрофе Руководство TEPCO, компании-оператора японской АЭС "Фукусима-1", признано невиновным в катастрофе на энергетическом объекте в марте 2011 года.

Политика Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» На встрече советников "нормандской четверки", которая состоялась 2 сентября Украина согласилась на "формулу Штайнмайера".