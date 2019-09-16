Шоу-бизнес

Газета MetroГазета MetroО состоянии Анастасии Заворотнюк сообщил Андрей Разин

Пост появился вечером в среду, 18 сентября. "Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы тяжелое и мы все молимся за неё", - написал Разин. По словам Разина, семья Анастасии Заворотнюк не нуждается в помощи и финансовой поддержке.
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Анастасия Заворотнюк
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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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