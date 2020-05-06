Коронавирус

Live24Live24О состоянии Мишустина рассказал Путин

Зараженный коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин идет на поправку, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по вопросу реализации ранее принятых мер поддержки российской экономики и социальной сферы.
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Анна Попова
На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой.
— Анна Попова, российский политикБИЗНЕС Online 12:49

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В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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