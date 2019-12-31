Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере. Так, ожидается, что сюжет новой картины будет основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.

О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

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