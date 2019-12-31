Кино
Газета.RuО сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ
Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере. Так, ожидается, что сюжет новой картины будет основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.
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Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области
Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в понедельник вечером в результате опрокидывания автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск в Тульской области, ранее поступала информация о семи пострадавших.
Политика
Шефчович приветствовал заключение контракта по транзиту газа
Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Экономика
Ожидания-2020 в российской экономике: нефть, газ, ФНБ и большая приватизация
Российскую экономику в новом году ждут большие перемены, которые, возможно, будут не слишком очевидны для граждан, но будут иметь важные последствия для страны в целом.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
Политика
Строители «Северного потока-2» отказались работать
Здоровье
Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь
Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством
Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
Космос
Ученые выровняли световой парус в ускоряющем лазерном луче
Американские ученые из Рочестерского технологического института создали из дифракционных решеток световой парус, движется, не отклоняясь от направляющего его луча лазера к его центру.
Армия и оружие
Японцы показали изображение нового истребителя
Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
Гаджеты
Realme X50 оказался полным аналогом Redmi K30 5G
В Сети опубликована информация о новом смартфоне Realme X50. Мобильный телефон от китайского бренда оказался полным аналогом Redmi K30 5G.
Гаджеты
Новый Core i3 будет копией старого i7
Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Армия и оружие
В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»
Британский таблоид The Mirror утверждает, что уборная в танке Т-14 «Армата» появилась по требованию генералов.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Политика
В МИД России оценили принятие в Черногории закона о вероисповедании
Как отметила 18 декабря представитель МИД России Мария Захарова, обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.
Футбол
«Рома» ведет переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном
Хавбек «Краснодара» Вандерсон может продолжить карьеру в Серии А. Как информирует посвященный «Роме» сайт Voce Gialorossa, о потенциальном переходе бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри в интервью TeleRadioStereo.
Армия и оружие
Песков: США не информировали Россию об ударах по объектам «Хезболлы»
США не информировали Россию об ударах по объектам "Хезболлы", в том числе в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Культура
Пригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей.
Происшествия
В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу
Авто
Chery сертифицировала новый кроссовер Tiggo 8 для России
Россиянам вскоре будет доступен новый Chery Tiggo 8. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на китайский кроссовер появилось в базе Росстандарта.
Авто
Бесплатный Tesla Cybertruck: скачай, распечатай и добавь немного клея
Угловатый пикап Tesla Cybertruck, кажется, специально создан для удобства моделирования, и теперь иметь на столе копию самой нашумевшей автоновинки этого года может любой желающий.