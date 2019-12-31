Кино

Газета.RuГазета.RuО сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере. Так, ожидается, что сюжет новой картины будет основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.
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О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ

Газета.Ru02:04

Стал известен сюжет новой части истории о Гарри Поттере

Москва 2402:03

Раскрыт сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Lenta.ru01:46

СМИ узнали о сюжете нового фильма про Гарри Поттера

Телеканал 360°01:41

Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере

News.ru00:43

Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере

РИА Новостивчера в 22:34

6 киноляпов в «Гарри Поттере», которые многие не заметили

SM Newsвчера в 07:25
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Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Газета.Ru вчера в 11:33
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Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
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В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

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Политика

Шефчович приветствовал заключение контракта по транзиту газа

Вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович поприветствовал заключение контракта по транзиту российского газа в ЕС через Украину.
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Как проиндексируют пенсии с 1 января

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Российскую экономику в новом году ждут большие перемены, которые, возможно, будут не слишком очевидны для граждан, но будут иметь важные последствия для страны в целом.
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В Сети опубликована информация о новом смартфоне Realme X50. Мобильный телефон от китайского бренда оказался полным аналогом Redmi K30 5G.
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Несколько дней назад в базе UserBenchmark обнаружилась информация о грядущем процессоре Intel Core i3-1030.
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Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
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Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

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Газета.Ru 01:47
Армия и оружие

В Британии раскрыли требования генералов к танку «Армата»

Британский таблоид The Mirror утверждает, что уборная в танке Т-14 «Армата» появилась по требованию генералов.
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Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
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Как отметила 18 декабря представитель МИД России Мария Захарова, обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.
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Песков: США не информировали Россию об ударах по объектам «Хезболлы»

США не информировали Россию об ударах по объектам "Хезболлы", в том числе в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
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Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей.
Вечерняя Москва вчера в 22:04
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РИА Новости вчера в 03:14
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Профиль вчера в 09:46
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Бесплатный Tesla Cybertruck: скачай, распечатай и добавь немного клея

Угловатый пикап Tesla Cybertruck, кажется, специально создан для удобства моделирования, и теперь иметь на столе копию самой нашумевшей автоновинки этого года может любой желающий.
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Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением

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