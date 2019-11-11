Политика

Газета.RuГазета.RuО «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым. Об этом сообщают украинские СМИ. Он отметил, что военные действия завершатся по возвращении Крыма украинской стороне.
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