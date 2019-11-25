Как сообщила Российская газета со ссылкой на ПФР, ежегодно неиспользованная сумма материнского капитала индексируется на размер годовой инфляции. При этом, если часть средств маткапитала уже потрачена, то компенсация будет касаться остатка. Сейчас сумма маткапитала составляет 453 026 рублей.

Об индексации материнского капитала рассказали в Пенсионном фонде

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