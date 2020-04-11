с чего всё началось

В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом.

Политика МИД Белоруссии отрицает наличие помощи из России Глава МИД республики подчеркнул, что 10 тысяч тестов хватило на два с половиной дня работы, поскольку в стране каждый день расходуется по четыре тысячи и добавил, что переговоры по покупке 30 тысяч тестов у России застопорились.

Происшествия В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.

Армия и оружие На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29 Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.

Общество В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции Власти Калининградской области продлили на неделю режим самоизоляции, ужесточили его и ввели спецпропуска. 124

Происшествия В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». 7

Общество В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29. 2

Авто Появились первые фото салона обновленного Lada Largus Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA. 103

Общество В Москве вводят пропускной режим Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра. 3,8K

Шоу-бизнес Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые станет отцом Руперт Гринт — британский актер, известный по роли Рона Уизли из Гарри Поттера, готовится стать отцом.

Общество В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. 222

Технологии Бесплатный доступ к сериалам открыла Apple В настоящее время компания Apple заявила о частичном открытии контента на базе Apple TV+ для осуществления бесплатного просмотра. 5

Общество Власти сообщили о 159 тыс. россиян под наблюдением из-за коронавируса Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 159 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале федерального оперштаба по борьбе с заболеванием со ссылкой на данные Роспотребнадзора. 2

Экономика МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом. 34

Здоровье В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин. 707

Транспорт Столичные власти решили частично ограничить въезд в Москву Как сообщала Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на источник, близкий к МВД, этой ночью на каждый въезд в город планировалось поставить по две машины ДПС.

Экономика Правительство России выкупило половину акций Сбербанка «50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении. 2,7K

Здоровье Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. 38