Коронавирус
Live24Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал Доктор Мясников
В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом.
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с чего всё началось
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире «СоловьевLive», опубликованном на YouTube.Lenta.ruвчера в 19:19
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Врач предупредил об опасности использования аппаратов искусственной вентиляции легких
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