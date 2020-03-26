Коронавирус

Live24Live24Об отсутствии эпидемии коронавируса в России заявил Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью сообщил журналистам, что эпидемии коронавируса в России по факту нет. Так, Песков прокомментировал вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации в стране.
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В Кремле не считают ситуацию с коронавирусом в России эпидемией

Коммерсантъ06:26

Кремль отреагировал на данные о введении режима ЧС в России

Lenta.ru05:58

В Кремле заявили об отсутствии эпидемии коронавируса в РФ

Интерфакс05:55

Кремль надеется, что эпидемии коронавируса в России удастся избежать

ТАСС05:54

Кремль счел неуместными рассуждения о введении режима ЧС

РБК05:49

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

RT на русском06:02

В Кремле назвали рассуждения о введении режима ЧС в стране неуместными

РИА Новости06:01
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

В Китае от нового вируса умер первый человек

В Китае от нового вируса умер человек. Медики сообщили, что он был заражен хантавирусом. Умерший мужчина был жителем провинции Юньнань.
OAnews вчера в 02:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл сменит фамилию на королевскую

Американская актриса и модель может получить новую фамилию только после того, как герцог и герцогиня Сассекские официально уйдут с поста старшего члена королевской семьи.
NewInform 08:29
Гаджеты

Скидки до 8000 рублей в официальном магазине HONOR на AliExpress Tmall

Специальное предложение стартует на странице официального магазина HONOR на платформе AliExpress Tmall 27 марта и продлится до 31 марта.
3DNews 08:13
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

Лаборатория «Гемотест» с 26 марта начнет брать анализы на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Москве и Московской области.
РБК вчера в 10:48
Общество

В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома

Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
РИА Новости 08:59
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Религия

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Вести.Ru 07:50
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Политика

Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:17
Футбол

Джикия, Соболев и Ребров сыграют против клуба Ковалевски в FIFA 20

Sport24.ru 04:44
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли 514 человек

В Испании число погибших от коронавируса за сутки достигло 514, а число заразившихся увеличилось на 6,5 тысяч, сообщили в Минздраве королевства.
Московский Комсомолец 24 марта в 06:52
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов

В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).
ToDay News Ufa вчера в 12:42
Общество

В Петербурге закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек

Продолжат работать только автозаправки, продуктовые магазины, аптеки и магазины непродовольственных товаров первой необходимости.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:04
Шоу-бизнес

Шишкова покорила фанатов каре и челкой блондинистого оттенка

Модель предложила поклонникам выбрать лучший снимок в новом образе из пяти. Модель Алена Шишкова поставила подписчиков перед выбором.
Пятый канал вчера в 10:52
Здоровье

Пациента из 12-й городской больницы обследуют на коронавирус

В Саратове пациента 12-й городской больницы перевезли из реанимации в 10-ю городскую больницу для обследования.
Четвертая Власть 05:32
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Газета.Ru 02:43
Экономика

Путин предложил дать отсрочку по налогам малому и среднему бизнесу

"Предлагаю предоставить отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС", – сказал российский лидер.
Москва 24 вчера в 10:15
Общество

Глава ФРС допустил возможность рецессии в экономике США

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность рецессии в американской экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:48
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»

Издание сообщает, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков сообщил, что конфликта нет, а о прекращении сотрудничества Домогаров руководство театра не уведомлял.
REGNUM вчера в 02:45
Хоккей

КХЛ досрочно завершила плей-офф Кубка Гагарина

На официальном сайте КХЛ появилось заявление, в котором говорится об отказе продолжить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина.
ГЛАС.RU вчера в 05:39
Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
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