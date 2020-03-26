Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью сообщил журналистам, что эпидемии коронавируса в России по факту нет. Так, Песков прокомментировал вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации в стране.

Об отсутствии эпидемии коронавируса в России заявил Кремль

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