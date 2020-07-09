Коронавирус

Live24Live24Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом США доктор Энтони Фаучи заявил, что мир по-прежнему стоит на начальной стадии пандемии коронавируса. На сегодняшний день крупные вспышки инфекции наблюдаются в ЮАР, Бразилии и Азии.
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Главный инфекционист в США спрогнозировал усиление пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 12:07

Главный инфекционист США предсказал усиление пандемии

Газета.Ruвчера в 09:28

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

URA.Ruвчера в 10:56

Главный инфекционист США: мировая эпидемия коронавируса только начинается

REGNUMвчера в 10:29

Мы в самом начале пандемии, заявил американский инфекционист

Комсомольская правдавчера в 10:22

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 10:18

Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса

RT на русскомвчера в 11:49
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Происшествия

Глава Хабаровского края Фургал не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство.
EastRussia вчера в 19:46
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Шоу-бизнес

Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор вчера в 03:00
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» выиграл «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии

Моя Москва.онлайн 00:27
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
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Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
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Футбол

«Смолевичи» - «Ислочь»: прогноз на матч чемпионата Беларуси по футболу

Sputnik Грузия 02:34
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
168
Шоу-бизнес

Ивлеева ответила на критику ее стрельбы в годовщину свадьбы

Обо всем блогер Анастасия Ивлеева рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 19:00
1
Общество

Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений

На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 08:25
143
Общество

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
66
Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
462
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
3
Гаджеты

Huawei запатентовал умные очки с поворотно-выдвижной камерой

В патенте указаны очки с поворотно-выдвижной камерой.
Evo-rus.com 02:54
Общество

Татарстан занял второе место в рейтинге инвестклимата в регионах

Первое место рейтинга традиционно заняла Москва, также в топ-3 вошла Тульская область, ранее находившаяся на шестой строчке.
Татар-информ 02:10
37
Авто

Серийный седан Geely Preface на платформе Volvo уже раскрыли в Сети

Компания Geely готовится представить свой новый седан Preface, который решили построить на платформе CMA.
Car.ru вчера в 07:25
Здоровье

240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 10 июля в Алтайском крае у 5361 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 536 детей.
Kursk.com 02:59
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Технологии

Российский самолет МС-21 сможет летать в три раза дольше

Сегодня специалисты ОАК проводят сертификационные тесты лайнера МС-21-300 — полеты выполняют четыре самолета, оборудованные двигателями PW1400G-JM иностранного производства.
Planet Today 02:50
3
Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
1
Общество

Режим самоизоляции на Ямале продлили до 20 июля

Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 20 июля.
ТАСС 01:55
Космос

Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
News.ru 02:19
2
Происшествия

Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

Известия вчера в 09:05
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Экономика

Из-за дефицита картофель на Сахалин завозят из других регионов и стран

Картофель нового урожая, завозимый в Сахалинскую область, стоил в среднем 150 рублей за килограмм.
Сахалин.Инфо вчера в 19:39
1
Футбол

Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали

В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли.
Soccer.ru 02:58
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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Политика

Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику

Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей.
РБК вчера в 16:02
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,3K
Футбол

«Сочи» предложил контракт Кокорину с зарплатой 3 миллиона евро в год

Сегодня, 10 июля, «Чемпионат.com» сообщил о том, что Кокорину было предложение соглашение на продолжительное время и заработной платой в 3 миллиона евро в год.
ГЛАС.RU вчера в 22:09
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Энтони Фаучи
Американский учёный
Американский учёный-медик, иммунолог и инфекционист. Он занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа, работой в области которых наиболее известен, как и туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др.. Вся его профессиональная карьера связана с Национальными институтами здравоохранения; с 1984 года он является директором Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний и одновременно возглавляет его лабораторию иммунорегуляции, является членом Национальной медицинской академии США и Национальной академии наук США, а также Американского философского общества.
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