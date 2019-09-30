Здоровье
Lenta.ruВсе детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства. Видео их обращения опубликовано в YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей».
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Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 09:19
с чего всё началось
Ранее ряд сотрудников онкоцентра записали видеообращение, в котором пригрозили уволиться, заявив, что новое руководство не дает им «честно выполнять свой врачебный долг».РБК09:15
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