Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВсе детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства. Видео их обращения опубликовано в YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей».
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Дмитрий Песков
Это обращение видят и слышат в Минздраве, и мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВедомости 09:19
с чего всё началось
Ранее ряд сотрудников онкоцентра записали видеообращение
, в котором пригрозили уволиться, заявив, что новое руководство не дает им «честно выполнять свой врачебный долг».
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