Футбол

MetaratingsMetaratingsОбамеянг назвал клоуном гендиректора «Боруссии»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на высказывания гендиректора «Боруссии» Ханса-Йоакима Ватцке, заявившего, что переезд нападающего в Лондон был обусловлен исключительно финансовыми соображениями.
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«Вот клоун». Обамейанг ответил гендиректору «Боруссии»

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🤡 Обамеянг назвал босса «Боруссии» клоуном. Вот краткая история ненависти

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«Какой же клоун». Обамеянг уличил в лицемерии гендиректора «Боруссии»

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«Вот клоун». Обамейанг ответил гендиректору «Боруссии»

Sportbox.RU09:00

Обамеянг - генеральному директору «Боруссии»: «Какой же вы клоун»

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Обамеянг обозвал гендиректора дортмундской «Боруссии» клоуном

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Обамеянг назвал гендиректора «Боруссии» клоуном и уличил того в лицемерии

Sport24.ru08:45
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
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Россиянин расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой

В Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой.
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Минздрав РФ готовится поднять до 55% долю оклада в зарплатах врачей

Скворцова считает необходимым «закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре заработной платы не менее 55%».
REGNUM вчера в 13:09
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«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге

LiveSport.ru вчера в 16:53
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Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана

Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
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В Сирии испытали С-500 «Прометей»

В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус вчера в 00:54
Политика

Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
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Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия

Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже

Неизвестный с ножом напал на префектуру полиции Парижа, жертвами инцидента стали четыре человека.
Известия 08:42
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где находится Дом союзов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:26
Политика

«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» разблокировать газ из Туркмении

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал он.
РБК 06:32
Политика

Путин заявил об историческом шаге Трампа по КНДР

Российский президент Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп сделал исторический шаг, когда преодолел демаркационную линию на Корейском полуострове и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
RT на русском 11:14
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THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд

Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
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Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

РИА Новости 06:41
Экономика

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Политика

Путин уволил главу ФСИН Корниенко

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
Газета.Ru 08:47
Политика

Путин рассказал о важности Азии для решения глобальных проблем

Президент России Владимир Путин заявил, что невозможно решать глобальные проблемы без Азии.
Взгляд.ру 10:57
Политика

В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
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Политика

Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке

Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Политика

Офис Зеленского рассматривает два сценария выборов в Донбассе

Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
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Энергетика

Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России

«По итогам инвентаризации получены такие результаты: 11,5 млрд т, или 67% от технологически извлекаемых запасов, являются рентабельными», — заявил Каспаров.
РБК 09:29
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Экономика

BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
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«Вымпелком» запустил облачную игровую платформу

«Вымпелком» на выставке «Игромир» представил игровую облачную платформу Beeline Gaming, которая позволит загружать компьютерные игры на основе видеостриминга.
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Футбол

Бывший футболист «Зенита» Маркизио заявил о завершении карьеры

Экс-футболист "Зенита" Клаудио Маркизио заявил о том, что уходит из спорта.
Neva.Today 11:17
Транспорт

Пока одни петербуржцы жалуются на нарушителей парковки, другие – на их массовую эвакуацию. Например, на Петроградке

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Космос

В NASA планируют отправить на Титан робота-оборотня

Как сообщает издание «Вокруг Света», в NASA планируют осуществить запуск универсального робота в середине 2020 года.
Территория новостей вчера в 01:09
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве

Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.
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Хоккей

Чудинов пропустит около месяца из-за травмы

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал травму защитника Максима Чудинова, полученную хоккеистом в матче КХЛ против рижского «Динамо».
Sportbox.RU 09:01
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Врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона

Независимо от привычек и вкусовых предпочтений специалист порекомендовала россиянам меньше есть (а в идеале и вовсе отказаться) колбас и сосисок, а также красного мяса и полуфабрикатов.
Medical Note 01:29
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