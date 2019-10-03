Футбол
MetaratingsОбамеянг назвал клоуном гендиректора «Боруссии»
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на высказывания гендиректора «Боруссии» Ханса-Йоакима Ватцке, заявившего, что переезд нападающего в Лондон был обусловлен исключительно финансовыми соображениями.
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Политика
Путин похвалил Трампа за смелость в урегулировании ситуации в КНДР
Президент России Владимир Путин отдал должное лидеру США Дональду Трампу в урегулировании ситуации в КНДР. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:44
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Общество
Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.
Газета.Ru 05:16
Кино
Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети
Учитывая юный возраст попавших в кадр актеров, можно сделать вывод, что видео было снято во время работы над первой частью саги под названием «Гарри Поттер и философский камень».
Lenta.ru вчера в 12:48
Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 07:49
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
RT на русском 10:26
Политика
Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс 10:34
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Политика
Дипломатической делегации России вновь не выдали виз США
Российские дипломаты из состава делегации форума «Диалог Форт-Росс» не смогли поехать в США, так как им снова не выдали американских виз, заявила 3 октября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
REGNUM 11:57
Экономика
Минфин предложил повысить розничные цены на водку и коньяк
С 215 до 230 рублей хочет повысить Минфин России минимальную розничную цену на водку.
Российская газета 11:35
Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
Происшествия
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных
Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.
РИА Новости 11:18
Политика
Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
RT на русском 09:22
Политика
Кремль усомнился в сроках «нормандской» встречи из-за графика Путина
Провести саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) в середине октября вряд ли получится, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
РБК 11:12
Политика
Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
Газета.Ru 10:11
Общество
Черногория даст инвесторам гражданство
Дети, включенные в заявление, получают гражданство при достижении 18 лет. Гражданство может передаваться будущим поколениям.
Euromag.ru 09:28
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Футбол
«Партизан» обыграл «Астану» в матче Лиги Европы
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы сербский «Партизан» в Казахстана одержал победу над местной «Астаной» — 2:1.
Sport24.ru 12:40
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Политика
Посольство США в Киеве поддержало согласование «формулы Штайнмайера»
Посольство США в Киеве после согласования в Минске "формулы Штайнмайера", сообщило, что приветствует прогресс в направлении достижения мира в Донбассе.
РИА Новости 12:40
Политика
Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России
Без участия России не решается ни одна глобальная или региональная проблема, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Российская газета 12:36
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Технологии
Павел Дуров отправил инвесторам TON ключи от своей криптовалюты Gram
Команда создателя мессенджера Telegram Павла Дурова разослала инвесторам блокчейна Telegram Open Network (TON) ключи от новой криптовалюты Gram.
News.ru 10:23
Гаджеты
Microsoft презентует новую ОС Windows 10X
Сегодня, 2 октября компания Microsoft презентует свою новую операционную систему.
OAnews вчера в 09:14
Футбол
Президент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»
Privet-Rostov.ru 09:08
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50