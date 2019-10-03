Футбол
Спорт-ЭкспрессОбамеянг обозвал гендиректора дортмундской «Боруссии» клоуном
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг жестко ответил гендиректору дортмундской «Боруссии» Ханцу-Йоахиму Ватцке.
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Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Российская газета 02:18
Шоу-бизнес
ТЭФИ-2019: Барановская выбрала эффектный жакет для красной дорожки
Бывшая жена Андрея Аршавина появилась на красной дорожке в узких брюках и эффектном жакете оверсайз.
Телепрограмма вчера в 12:38
Политика
Депутат Рады сообщил о прекращении поставок угля с России на Украину
Депутат украинского парламент Волынец утверждает, что Россия перекрыла поставки энергетического угля на Украину через Белоруссию.
ИА Новороссия 16:06
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
В США бездомная россиянка, прославившаяся исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе.
Российская газета 04:58
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Общество
«Магнит» избавится от большинства собственных торговых марок
Второй по обороту российский ритейлер решил сменить стратегию и отказаться от большей части собственных торговых марок (СТМ).
News.ru 05:08
Кино
Marvel анонсировала игру Avengers: Damage Control в виртуальной реальности
Компания Marvel выпустила тизер будущей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности, где игроку предстоит сразиться с противниками плечом к плечу с супергероями команды «Мстителей» (Доктором Стрэнджем, Человеком-муравьем и другими).
Афиша Daily 13:13
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport 00:55
Здоровье
Эксперты назвали натуральные продукты, защищающие от закупорки артерий
С закупориванием артерий отлично борются листовые овощи.
ФедералПресс вчера в 03:28
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Игры
Стрим: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Предрелизная трансляция
Прямая трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.
Srnsk вчера в 10:12
Политика
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Lenta.ru 19:20
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Футбол
«Брага» потеряла очки в матче со «Слованом»
Брага на своем поле сыграла вничью со Слованом 2:2. Напомним, что португальцы главные конкуренты России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Советский спорт 15:04
Происшествия
Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области
News.ru вчера в 13:01
Политика
На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»
В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.
Газета.Ru 15:31
Политика
Трамп высказался против вмешательства в дела Арктики третьих стран
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выступают против вмешательства в дела Арктики стран, которые находятся за пределами региона.
Экономика сегодня вчера в 16:48
Космос
Уфолог обнаружил в кратерах на Меркурии инопланетные базы
Известный тайваньский эксперт по уфологии Скотт Уоринг сообщил об удивительной находке на планете Меркурий.
OAnews вчера в 12:27
Авто
Представлен купе-родстер Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette Stingray Convertible обзаведется таким же двигателем, как и тарга: атмосферным мотором V8 на 6,2 литра производительностью 502 лошадиных сил и крутящим моментом 637 Нм.
CarsWeek.ru 07:27
Футбол
«Зенит» поблагодарил Маркизио за вклад в чемпионство команды
Добавим, что Маркизио провел за Зенит, который стал последним клубом в карьере итальянца, 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет два забитых.
Советский спорт 10:20
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Культура
Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам стать колдунами
РИА Новости вчера в 10:57
Политика
Куратор санкционной политики США подала в отставку
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру вчера в 12:53
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Общество
Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст
Телеканал 360° 04:21