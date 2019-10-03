Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессОбамеянг обозвал гендиректора дортмундской «Боруссии» клоуном

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг жестко ответил гендиректору дортмундской «Боруссии» Ханцу-Йоахиму Ватцке.
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Обамеянг - генеральному директору «Боруссии»: «Какой же вы клоун»

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🤡 Обамеянг назвал босса «Боруссии» клоуном – его задели слова про обмен зарплаты на ЛЧ

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Обамеянг назвал гендиректора «Боруссии» клоуном и уличил того в лицемерии

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«Вот клоун». Обамейанг ответил гендиректору «Боруссии»

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Обамеянг обозвал гендиректора дортмундской «Боруссии» клоуном

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«Какой же клоун». Обамеянг уличил в лицемерии гендиректора «Боруссии»

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Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
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Второй по обороту российский ритейлер решил сменить стратегию и отказаться от большей части собственных торговых марок (СТМ).
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Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
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С закупориванием артерий отлично борются листовые овощи.
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Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову

Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
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Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму

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Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Футбол

«Брага» потеряла очки в матче со «Слованом»

Брага на своем поле сыграла вничью со Слованом 2:2. Напомним, что португальцы главные конкуренты России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
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Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области

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На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»

В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.
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Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

РБК 14:51
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Трамп высказался против вмешательства в дела Арктики третьих стран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выступают против вмешательства в дела Арктики стран, которые находятся за пределами региона.
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Уфолог обнаружил в кратерах на Меркурии инопланетные базы

Известный тайваньский эксперт по уфологии Скотт Уоринг сообщил об удивительной находке на планете Меркурий.
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Куратор санкционной политики США подала в отставку

Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

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