Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессОбамеянг обозвал гендиректора дортмундской «Боруссии» клоуном

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг жестко ответил гендиректору дортмундской «Боруссии» Ханцу-Йоахиму Ватцке.
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