Футбол
Спорт-ЭкспрессОбамеянг обозвал гендиректора дортмундской «Боруссии» клоуном
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг жестко ответил гендиректору дортмундской «Боруссии» Ханцу-Йоахиму Ватцке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 17:26, Ашберн
Футбол
Матч Лиги Европы остановили из-за дрона с флагом Нагорного Карабаха
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" был прерван из-за флага непризнанной республики, передает Sport24.
Газета.Ru 16:21
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
LiveSport.ru вчера в 16:53
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen PRO 3000 поступили в продажу
AMD объявила о поступлении в продажу новой линейки процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии, а также процессоров AMD Ryzen PRO с графикой Radeon Vega Graphics и AMD Athlon PRO с графикой Radeon Vega для настольных ПК.
IT-World вчера в 04:18
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку французского глянца
Джоли снялась для глянца в стиле ню. Она предстала обнаженной на снимках. Актриса позировала в ванне, заполненной белой водой.
Телепрограмма 12:50
Экономика
Рейтинг бизнес-элиты от Vanity Fair: золотое дно эпохи «стриминга»
В рейтинге мировой элиты, опубликованной журналом Vanity Fair, в номинации «новый и старый истеблишмент» (как правило, в эту номинацию попадают люди в возрасте) были перечислены самые влиятельные представители «старой гвардии».
ИноСМИ 17:20
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия 01 октября в 15:37
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 06:03
Общество
В Mortal Kombat 11 появились Сара Коннор и Харли Квинн
Студия NetherRealm выпустила в качестве дополнения Mortal Kombat 11 скины (облики персонажей) Сары Коннор и Харли Квинн для Сони Блейд и Кесси Кейдж соответственно.
REGNUM 06:40
Политика
Путин заявил, что появление в Азии РСМД США повлечет зеркальный ответ
Появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы.
ТАСС 15:00
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Армия и оружие
СМИ Китая: Россия издевательски ответила на «мать всех бомб», созданную США
На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.
REGNUM 16:38
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Политика
Медведев назвал безуспешными попытки давления на Россию и Кубу
Россия поддерживает требования Кубы о прекращении экономической блокады страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Российская газета 14:28
Музыка
Из-за аварии певица Ольга Бузова опоздала на концерт в Новокузнецке
Известная российская певица и бывшая участница популярного телепроекта "Дом 2" Ольга Бузова опоздала на свой концерт в городе Новокузнецке Кемеровской области.
Ugpressa.ru 00:58
Здоровье
Эти продукты нужно есть людям при злоупотреблении алкоголем
Поддерживать здоровую микрофлору пищеварительной системы помогут кисломолочные продукты.
Московский Комсомолец вчера в 08:28
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:29
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Спорт
Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры
35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.
Pravda.Ru 06:57
Экономика
Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку
Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".
РИА Новости 09:33
Гаджеты
В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов
В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
Evo-rus.com 15:33