Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в автомобильную аварию, сообщает The Sun. Эпизод произошел вечером 8 ноября. Lamborghini футболиста стоимостью 312 тысяч евро столкнулась с другим автомобилем.

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Обамеянг попал в ДТП на машине стоимостью 312 тысяч

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