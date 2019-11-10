Происшествия
Спорт-ЭкспрессОбамеянг попал в ДТП на машине стоимостью 312 тысяч
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг попал в автомобильную аварию, сообщает The Sun. Эпизод произошел вечером 8 ноября. Lamborghini футболиста стоимостью 312 тысяч евро столкнулась с другим автомобилем.
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Спорт
«Спартак» рискует пропустить турнир в США из-за визовых проблем
Московский "Спартак" в зимний перерыв может остаться без международного турнира Florida Cup, который будет проходить в январе в американском Орландо.
Вести.Ru 03:35
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Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу
Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.
РБК 09:35
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Происшествия
Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов
Екатеринбург-ТВ 06:13
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 08 ноября в 09:54
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Общество
Danske bank в Эстонии предлагал россиянам секретные сделки с золотом
Эстонский филиал датского банка Danske bank предлагал клиентам, большая часть которых была из России, проведение секретных операций по переводу денег в золотые слитки и монеты.
BFM.ru 10:48
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Наука
Ученые выяснили, предсказывает ли дежавю будущее
Энн Клири из Университета штата Колорадо представила научному сообществу новую теорию, которая раскрывает причины не только ощущения повторения события, то есть дежавю, но и "способности" предсказывать ближайшее будущее, пишет Science Daily.
Хайтек+ 07 ноября в 06:10
Футбол
Гол Азмуна принёс «Зениту» победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Авто
Дешевые Lada Vesta получат вариатор
Логично предположить, что новая «автоматическая» Vesta может стать настоящим хитом российского авторынка, поскольку в случае с LADA XRay Cross, получившей такую же трансмиссию летом этого года, более 60% заказов приходится именно на версию с двумя педалями.
Автоновости дня вчера в 06:48
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Футбол
Гончаренко обматерил судью в перерыве матча «Сочи» — ЦСКА
Sport24.ru 10:16
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Газета.Ru вчера в 16:00
Футбол
Хавбек ЦСКА Ахметов вызван в сборную России вместо Баринова
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы - 2020, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:22
Политика
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Происшествия
Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.
РБК 05:35
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Транспорт
Стало известно, как будут выглядеть новые поезда в Крым
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 23:06
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих
Порядка 500—600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
RT на русском 09:55
Теннис
Джокович обыграл Берреттини на старте Итогового турнира ATP
Sportbox.RU 10:21
Армия и оружие
RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие
Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.
Газета.Ru 09:01