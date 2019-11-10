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Советский спортОбамеянг попал в аварию, разбив свой Lamborghini
Габонский форвард был за рулем своего Lamborghini стоимостью в 270 тысяч фунтов (313 тысяч евро), когда он попал в ДТП.
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Президент Боливии объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
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Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ
Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.
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МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
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В Испании начались парламентские выборы
В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
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Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
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Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
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Kia опубликовала дизайнерские зарисовки новой Optima
Подробностей новые зарисовки не добавили: корейский производитель опубликовал ранние концептуальные эскизы «Оптимы», на которых будущий седан изображен без дверных ручек, с непропорциональным силуэтом, огромными дисками и нарочито спортивным кузовом.
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Россию ждет мировое господство после глобального потепления
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Медведев утвердил субсидии на съемки в России иностранного кино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выплате субсидий российским подрядчикам зарубежных кинокомпаний на съемки иностранного кино в России, указано в постановлении на сайте правительства.
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Changan представил в России два новых кроссовера
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Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
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В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
Армия и оружие
В минобороны Украины заявили о планах отменить призыв в армию
Правительство Украины движется к отмене призыва в армию и формированию профессиональных вооруженных сил по стандартам НАТО.
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Хед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»
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Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
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Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного
Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.
Общество
Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»
Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Происшествия
Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре
Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки.
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РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
Происшествия
Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
Армия и оружие
Министр обороны Украины сообщил о ходе разведения сил у Петровского
Ранее украинские силовики сообщали, что разведение сил и средств в районе Петровского будет проходить в течение трех дней вплоть до 12 ноября.
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В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
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В США начали производить водку из воды и воздуха
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
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