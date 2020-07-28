Общество
Live24Обанкротить «Группу ГАЗ» призвали в США
Научный сотрудник при Атлантическом совете по глобальному сотрудничеству и экономическим программам Брайан О'Тул заявил, что ущерб российской экономике принесет доведение до банкротства российского автопроизводителя — «Группы ГАЗ».
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Желание обанкротить «Группу ГАЗ» выразила влиятельная западная организация
ИА Красная Веснавчера в 16:48
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:08, Ашберн
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings вчера в 09:12
Общество
Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника
Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает.
Lenta.ru 00:00
Культура
В США объявлены номинанты на телевизионную премию Эмми
Эхо Москвы вчера в 15:02
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru вчера в 02:34
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Происшествия
В Красноярске пенсионерка незаконно заработала 24 миллиона
В ГУ МВД России по краю отметили, что в ходе следствия было установлено, что 61-летняя женщина осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фактически несуществующих организаций.
Городские новости. Красноярск 00:14
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт 27 июля в 02:16
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт 27 июля в 05:39
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться энтеровирусной инфекцией
Роспотребнадзор подготовил рекомендации, как не заразиться энтеровирусной инфекцией.
Невские Новости 00:15
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости вчера в 07:56
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
РБК 27 июля в 07:47
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
Футбол
Газзаев предложил расширить Премьер-Лигу до 18 клубов
Известный российский тренер Валерий Газзаев считает, что число команд в РПЛ необходимо увеличить до 18 клубов.
ProstoProSport 00:00
Армия и оружие
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии. Местное издание Yomiuri опубликовало статью о проведенном в Петербурге параде боевой техники.
Piter.tv вчера в 00:36
Футбол
«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А
"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском вчера в 15:40
Экономика
Цены на фрукты и ягоды резко снизились в этом году
Известия вчера в 17:30
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
РБК 27 июля в 07:37
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Коммерсантъ вчера в 15:28
Здоровье
Роскачество не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе
"Роскачество" не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе.
Piter.tv 01:36
Общество
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru вчера в 09:41
Политика
Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Общество
В Екатеринбурге за три дня собрали 600 подписей за прямые выборы мэра
Сторонники возвращения прямых выборов мэра в Екатеринбурге за три дня собрали 600 подписей в поддержку своей инициативы.
Екатеринбург Онлайн вчера в 06:09