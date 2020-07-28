Общество
Live24Обанкротить «Группу ГАЗ» призвали в США
Научный сотрудник при Атлантическом совете по глобальному сотрудничеству и экономическим программам Брайан О'Тул заявил, что ущерб российской экономике принесет доведение до банкротства российского автопроизводителя — «Группы ГАЗ».
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Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Футбол
Глушаков отклонил предложение «Ахмата» продлить контракт с клубом
Как стало известно "Газете.Ru", полузащитник Денис Глушаков отказался от предложения грозненского "Ахмата" продлить контракт с клубом.
Газета.Ru 08:14
Наука
CNN: Россия готовится раньше всех утвердить вакцину от covid-19, но к ней есть вопросы
CNN пишет о российской вакцине от коронавируса.
Территория новостей 05:55
Происшествия
ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
Происшествия
Полицейского в Крыму обвинили в получении взятки в 3 млн рублей
По версии следствия, обвиняемый потребовал от местного предпринимателя взятку в размере 3 млн рублей в обмен на непроведение розыска, который был организован в рамках возбужденного в отношении бизнесмена уголовного дела.
Известия 09:22
Общество
Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование в Сирии
Запланированное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии было сорвано по вине Анкары. Об этом сообщил военный источник.
ФАН 08:37
Общество
В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных
Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
Газета.Ru 08:08
Кино
Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в триллере от Netflix
Popcornnews.ru 04:45
Здоровье
В Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом
В Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом.
Piter.tv 07:59
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Авто
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle -- большой утилитарный автомобиль).
Motor 07:17
Культура
Международное байк-шоу проведут в Севастополе «Ночные волки»
Большая двухдневная программа будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она пройдёт 8 и 9 августа на горе Гасфорта.
Победа 26 27 июля в 09:27
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag вчера в 04:01
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru 08:57
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян
Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
Политика
Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Президент России Владимир Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса.
Piter.tv 08:31
Политика
Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России
Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
Футбол
Гендиректором «Химок» назначен депутат, главный тренер Юран остается
Новым генеральным директором «Химок» назначен депутат и генеральный директор «Арены Химок» Александр Зайцев, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
BetOn 07:24
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Путешествия
Акция по возврату средств за туры по России оказалась распродажей
Ростуризм уточнил, что акция по возврату средств за туры по России будет временной, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Znak.com 06:10
Происшествия
Экс-начальник УФСИН признан виновным по делу об убийстве куратора строительства «Крестов»
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:34
Происшествия
Суд арестовал боксера, который в драке убил человека
Барнаульский суд арестовал боксера Михаила Старцева, который в драке убил 40-летнего Павла Рохлова, передает Тайга.инфо.
Газета.Ru 09:24