Общество

Live24Live24Обанкротить «Группу ГАЗ» призвали в США

Научный сотрудник при Атлантическом совете по глобальному сотрудничеству и экономическим программам Брайан О'Тул заявил, что ущерб российской экономике принесет доведение до банкротства российского автопроизводителя — «Группы ГАЗ».
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США планируют добиться «эффекта разорвавшейся бомбы» для российской экономики

Газета.Ruвчера в 13:15

Обанкротить «Группу ГАЗ» призвали в США

Live2401:30

В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Lenta.ruвчера в 13:45

Власти США атакуют крупнейшую Российскую компанию

Сделано в России03:05
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
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Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
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Футбол

Глушаков отклонил предложение «Ахмата» продлить контракт с клубом

Как стало известно "Газете.Ru", полузащитник Денис Глушаков отказался от предложения грозненского "Ахмата" продлить контракт с клубом.
Газета.Ru 08:14
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Наука

CNN: Россия готовится раньше всех утвердить вакцину от covid-19, но к ней есть вопросы

CNN пишет о российской вакцине от коронавируса.
Территория новостей 05:55
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Культура

Для жителей Снежинска откроют виртуальный концертный зал

Курс дела 04:50
Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
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Происшествия

Полицейского в Крыму обвинили в получении взятки в 3 млн рублей

По версии следствия, обвиняемый потребовал от местного предпринимателя взятку в размере 3 млн рублей в обмен на непроведение розыска, который был организован в рамках возбужденного в отношении бизнесмена уголовного дела.
Известия 09:22
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Общество

Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Армия и оружие

Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование в Сирии

Запланированное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии было сорвано по вине Анкары. Об этом сообщил военный источник.
ФАН 08:37
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Общество

В двух районах Москвы ввели карантин из-за бешенства у животных

Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин в двух районах столицы, расположенных в Южном и Новомосковском административных округах, из-за выявления бешенства у домашних животных.
Газета.Ru 08:08
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Кино

Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в триллере от Netflix

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Здоровье

В Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом

В Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций с коронавирусом.
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Авто

Kia представила новый Carnival, который появится в России

Южнокорейский автопроизводитель выводит новый Carnival в отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle -- большой утилитарный автомобиль).
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Происшествия

«Газпром» возобновил транспортировку газа через территорию Болгарии

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Культура

Международное байк-шоу проведут в Севастополе «Ночные волки»

Большая двухдневная программа будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она пройдёт 8 и 9 августа на горе Гасфорта.
Победа 26 27 июля в 09:27
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
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Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий россиян

Минтруд РФ пообещал обеспечить реальный рост пенсий в ближайшие четыре года.
Live24 вчера в 05:45
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Происшествия

На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
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Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
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Политика

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса

Президент России Владимир Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса.
Piter.tv 08:31
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Политика

Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России

Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
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Футбол

Гендиректором «Химок» назначен депутат, главный тренер Юран остается

Новым генеральным директором «Химок» назначен депутат и генеральный директор «Арены Химок» Александр Зайцев, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
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МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
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Путешествия

Акция по возврату средств за туры по России оказалась распродажей

Ростуризм уточнил, что акция по возврату средств за туры по России будет временной, сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Экс-начальник УФСИН признан виновным по делу об убийстве куратора строительства «Крестов»

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Суд арестовал боксера, который в драке убил человека

Барнаульский суд арестовал боксера Михаила Старцева, который в драке убил 40-летнего Павла Рохлова, передает Тайга.инфо.
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