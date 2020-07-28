Общество
Live24Обанкротить «Группу ГАЗ» призвали в США
Научный сотрудник при Атлантическом совете по глобальному сотрудничеству и экономическим программам Брайан О'Тул заявил, что ущерб российской экономике принесет доведение до банкротства российского автопроизводителя — «Группы ГАЗ».
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Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
Технологии
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Автоэксперты назвали топ-10 самых продаваемых кроссоверов на рынке России от 2,5 до 3 млн рублей.
Лезги газет 00:35
Общество
S7 Airlines возобновит полеты в Турцию с 10 августа
Авиакомпания S7 Airlines в среду, 29 июля, сообщила, что возобновляет полеты в Турцию с 10 августа.
Известия 03:01
Экономика
Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2%
Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:20
Кино
Фильм «Ампир V» с участием рэпера Oxxxymiron выйдет в начале 2021 года
Премьера фильма на больших экранах запланирована на 2021 год.
Цензуры.Нет вчера в 10:42
Шоу-бизнес
Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы
Культуромания 03:28
Футбол
Глушаков попросился обратно в «Спартак»
Lenta.ru 27 июля в 06:15
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Культура
В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
Эхо Москвы 02:17
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета вчера в 02:49
Общество
Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника
Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает.
Lenta.ru 00:00
Армия и оружие
В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
По предварительным данным, московский клуб предложил Кокорину контракт на три года, а также выразил готовность выполнить финансовые запросы футболиста.
Известия вчера в 15:56
Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня вчера в 08:21
Общество
YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград»
YouTube без объяснений заблокировал аккаунт консервативного телеканала "Царьград". Информация об этом на странице канала в Telegram.
Piter.tv вчера в 03:54
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ вчера в 08:49
Происшествия
Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции
Оба задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в следственном управлении СК по области.
Российская газета вчера в 12:55
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix собирается снять многосерийный фильм о появлении первого ведьмака «The Witcher: Blood Origin».
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Энергетика
Китай уменьшил объемы закупки газа из России
В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa вчера в 01:26
Общество
В Крыму выявили 24 новых случая коронавируса за сутки
Всего на территории Республики Крым зафиксировано 1163 случая коронавирусной инфекции. Выписан после выздоровления 861 пациент, умерли 15.
Вести.Севастополь 02:56
Политика
Итальянский сенат поддержал продление режима ЧС до 15 октября
Сенат парламента Италии поддержал предложение премьер-министра страны Джузеппе Конте о продлении режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 20:08