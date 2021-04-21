Отдельным лотом предлагается движимое имущество автозавода (234 объекта), в него входят все основное оборудование (покрасочно-сушильные камеры, дождевальный комплекс, конвейеры и пр.). Эта часть оценена в 606,5 млн рублей. В итоге весь "Дервейс" стоит около 1,49 млрд рублей (19,5 млн долларов).

С чего всё началось За административные и производственные корпуса со всей специальной инфраструктурой (подстанциями, котельной, канализацией, линиями электропередач) просят 884 млн рублей, об этом сообщает Drom Российская газета 08:06