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Обанкротившийся автозавод Derways продают за 1,5 млрд рублей

Отдельным лотом предлагается движимое имущество автозавода (234 объекта), в него входят все основное оборудование (покрасочно-сушильные камеры, дождевальный комплекс, конвейеры и пр.). Эта часть оценена в 606,5 млн рублей. В итоге весь "Дервейс" стоит около 1,49 млрд рублей (19,5 млн долларов).В источнике
Российская газета
Журнал Авто.ру
SpeedMe
Газета.Ru
Avtodrug
MotorPage.Ru

С чего всё началось

За административные и производственные корпуса со всей специальной инфраструктурой (подстанциями, котельной, канализацией, линиями электропередач) просят 884 млн рублей, об этом сообщает Drom
.

Подробнее о событии

За обанкротившийся «Дервейс» просят 1,5 млрд рублей

Газета.Ru13:14

Обанкротившийся автозавод Derways продают за 1,5 млрд рублей

Российская газета08:06

Автозавод «Дервейс» выставят на продажу за 1,5 миллиарда рублей

Журнал Авто.ру06:00

Российский автозавод «Дервейс» выставили на продажу за 1,5 млрд рублей

Car.ru06:06

Обанкротившийся российский автозавод «Дервейс» продают за 1,5 миллиарда рублей

Motor04:15

Российский автозавод выставили на продажу за копейки

Quto.ru02:30

Автозавод «Дервейс» выставили на продажу за 1,5 миллиарда рублей

SpeedMe00:37
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Kursk.com19 апреля в 10:18

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РБК15:43