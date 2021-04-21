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Обанкротившийся автозавод Derways продают за 1,5 млрд рублей

Отдельным лотом предлагается движимое имущество автозавода (234 объекта), в него входят все основное оборудование (покрасочно-сушильные камеры, дождевальный комплекс, конвейеры и пр.). Эта часть оценена в 606,5 млн рублей. В итоге весь "Дервейс" стоит около 1,49 млрд рублей (19,5 млн долларов).В источнике
Российская газета
Журнал Авто.ру
SpeedMe
Газета.Ru
Avtodrug
Инфо24
MotorPage.Ru

С чего всё началось

За административные и производственные корпуса со всей специальной инфраструктурой (подстанциями, котельной, канализацией, линиями электропередач) просят 884 млн рублей, об этом сообщает Drom
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За обанкротившийся «Дервейс» просят 1,5 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 13:14

Обанкротившийся автозавод Derways продают за 1,5 млрд рублей

Российская газетавчера в 08:06

Автозавод «Дервейс» выставят на продажу за 1,5 миллиарда рублей

Журнал Авто.рувчера в 06:00

Российский автозавод «Дервейс» выставили на продажу за 1,5 млрд рублей

Car.ruвчера в 06:06

Обанкротившийся российский автозавод «Дервейс» продают за 1,5 миллиарда рублей

Motorвчера в 04:15

Российский автозавод выставили на продажу за копейки

Quto.ruвчера в 02:30

Автозавод «Дервейс» выставили на продажу за 1,5 миллиарда рублей

SpeedMeвчера в 00:37
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Глава МИД Чехии потребовал вернуть всех высланных дипломатов в Москву

По подсчетам МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих.
ТАССвчера в 13:23

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ИА ЯСИА23:18

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Evo-rus.comвчера в 09:01