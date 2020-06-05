Энергетика
ТАССОбе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день
Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут 6 июня, сообщили ТАСС в Минэнерго.
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Наука
Найдено самое древнее сооружение майя
Live24 вчера в 05:54
Путешествия
Россияне отмечают бронирование отелей в Крыму и Сочи
Из-за эпидемиологической ситуации в стране туристы отменяют бронирование отелей в Крыму и Сочи, потому что боятся ехать на отечественные курорты.
РИА ОмскПресс вчера в 14:26
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд.
РБК вчера в 15:01
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
В ПФР рассказали, кому и на сколько повысят пенсию с 1 августа
По словам пресс-службы ПФР, повышенные пенсии получат более 100 тысяч человек.
31 канал Челябинска 05:32
Экономика
Катырин: план восстановления экономики может оказаться на 50% дороже
Средства, необходимые на восстановление экономики России от последствий нового коронавируса, могут увеличиться более чем на 50% по сравнению с нынешним планом после уточнения потребностей экономики, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
РИА Новости 05:10
Политика
Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ
Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.
Интерфакс вчера в 19:46
Экономика
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
Американские аналитики внезапно осознали, что Китай готовит технологию, которая станет убийцей для биткойна и угрозой для американского доллара.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Башкирии расследуют два случая смерти медицинских работников
Уфа, 5 июня 2020, 10:44 — REGNUM Расследование двух случаев смерти медицинских работников проводят в фонде социального страхования РФ по Башкирии.
REGNUM 03:44
Футбол
«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»
Петербургский «Зенит» сегодня, 4 июня, завершает трансляцию серии плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.
Нева Спорт вчера в 06:11
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
Космос
Первых туристов выбрали для полёта на МКС на Crew Dragon
Ореанда-Новости вчера в 04:22
Армия и оружие
Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи
Известия вчера в 15:57
Авто
Lada признали худшим брендом, но «Нива» - вне конкуренции
Организаторы всемирно известного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми прекрасных автомобилей от худших автомобильных брендов.
Российская газета 05:25
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
Путин раскритиковал доклад губернатора по ЧП в Норильске
РИА Новости 03 июня в 10:00
Финансы
Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Армия и оружие
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости вчера в 02:56
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Армия и оружие
В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией
RT на русском 02:35
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Общество
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:49
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Наука
Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра
Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
Evo-rus.com вчера в 03:04
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Армия и оружие
Украина получила право отремонтировать Ил-78 ВВС Пакистана
Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.
Военное обозрение 04:18
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05