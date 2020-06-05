Энергетика
ТАССОбе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день
Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут 6 июня, сообщили ТАСС в Минэнерго.
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Общество
В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Культура
Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть
Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру вчера в 07:09
Экономика
Мэры городов Сибири и Дальнего Востока просят правительство помочь бюджетам
Новосибирск, 5 июня 2020, 09:25 — REGNUM Главы городов Сибири и Дальнего Востока по видео-конференц-связи обсудили социально-экономическую ситуацию в регионах в условиях эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:25
Происшествия
В Воронежской области вспышку коронавируса выявили в районной больнице
В середине апреля сообщалось, что в инфекционных боксах Бутурлиновской районной больницы изолировали 15 сотрудников (включая заведующую инфекционным отделением).
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания вчера в 12:40
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
Сегодня жители России смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Полутеневое затмение Луны смогут увидеть жители Европейской части России (кроме севера) и юго-запада Сибири.
Реальное время 03:13
Происшествия
На убитого при штурме квартиры екатеринбуржца завели уголовное дело
Следователи возбудили дело по статье о применении насилия к представителям власти в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого убили при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии.
Телеканал RTVI вчера в 15:35
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета 01:46
Здоровье
Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается
Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
ГТРК Самара вчера в 16:31
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Здоровье
В Тверской ОКБ уже тестируют новый препарат для лечения коронавируса
4 июля в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя рассказал, что с 11 июня в наш регион для инфекционных госпиталей начнет поступать новый препарат для лечения коронавируса.
КП - Тверь вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд мира
Журнал Forbes назвал имена звезд, которые зарабатывают больше всех.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA.
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Здоровье
Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
Общество
Русскоязычная община создает патрули для защиты от мародеров в США
Не дожидаясь помощи от силовиков, сегодня представители русскоязычной общины вышли патрулировать улицы, где они живут и работают, чтобы защитить их от мародеров.
РЕН ТВ вчера в 02:13
Армия и оружие
В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США
Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше.
ТАСС вчера в 06:41
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты 03 июня в 09:34
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры
Екатеринбург, 5 июня 2020, 09:55 — REGNUM Инцидент с гибелью человека в ходе штурма квартиры СОБРом в Екатеринбурге пока не стоит называть убийством, заявил мэр Александр Высокинский.
REGNUM 02:55
Происшествия
На коронавирус за сутки проверили более 11 тысяч петербуржцев
В Петербурге за сутки обследовали на коронавирусную инфекцию 11 352 человека. Об этом 2 июня сообщили в оперативном штабе.
МР7.ру 02 июня в 03:40
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12