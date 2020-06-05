Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, пройдут 6 июня, сообщили ТАСС в Минэнерго.

Обе министерские встречи ОПЕК пройдут в один день

Культура Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть. 42

Происшествия На убитого при штурме квартиры екатеринбуржца завели уголовное дело Следователи возбудили дело по статье о применении насилия к представителям власти в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого убили при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии. 55

Шоу-бизнес Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения. 1

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