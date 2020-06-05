Энергетика

ВедомостиВедомостиМинистры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. О планах ее проведения в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного участника переговоров, а Bloomberg со ссылкой на источник в картеле сообщил о проведении встречи в выходные.
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Есть согласие? Встреча стран ОПЕК+ может пройти 6 июня 2020 г

Neftegaz.ru02:43

Министры ОПЕК+ хотят добиться от Ирака и Нигерии усиленного сокращения добычи нефти в июле

ТАСС06:07

Встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня

Вести.Ru02:25

Bloomberg: Россия и Саудовская Аравия дожали Ирак, и встреча ОПЕК+ состоится в субботу

Profinance.ru08:36

Согласована дата министерской встречи ОПЕК+

Газета.Ru00:16

Главные новости к утру 5 июня

Коммерсантъ00:00

Bloomberg назвал новую дату встречи стран ОПЕК+

РБКвчера в 21:40
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 03 июня в 10:05
355
Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
19
Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

Накануне стало известно, что в сенат США внесли законопроект о расширении санкции против проекта.
РИА Новости 06:45
Общество

Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

Начиная совещание, Путин потребовал доложить о неотложных мерах, принятых по ситуации с разливом топлива в Норильске.
RT на русском 08:21
Происшествия

В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину

Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
3,4K
Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Общество

Жителей России ожидают две сокращенные недели в июне

"Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 03:08
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
679
Общество

Константин Хабенский стал жертвой мошенников

РЕН ТВ 05:10
6
Происшествия

В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании

В Москве задержан гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко, рассказал «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 13:01
3
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,3K
Происшествия

Названа предварительная причина взрыва в жилом доме на юге Москвы

Газета.Ru 08:30
Общество

Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
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Технологии

Эксперт перечислили признаки того, что телефон прослушивается

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Общество

Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 06:37
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Политика

Опрос показал отношение украинцев к националистам

Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
RT на русском 08:34
Общество

В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло

Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
3
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,2K
Космос

О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 вчера в 02:16
25
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
2K
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
138
Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Энергетика

Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
17
Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества

"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
2,8K
Общество

Титов попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
Коммерсантъ 03:59
53
Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи

Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи Наталья Подольская готовится к дню рождения сына.
Экспресс газета вчера в 02:00
6
Авто

Названы все изменения обновленного Lada Largus

Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

В конце мая Военно-морские силы Соединённых Штатов Америки организовали первые испытания ракет, уничтожающих системы ПВО (противовоздушной обороны) потенциальных врагов.
Версия.Инфо 08:31
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