Общество

Lenta.ruLenta.ruОбе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Об этом сообщается на сайте компании.
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