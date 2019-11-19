Общество
Lenta.ruОбе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Об этом сообщается на сайте компании.
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Политика
Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий
Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
Происшествия
МВД выявило действовавших под прикрытием НИИ браконьеров
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Кино
Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Внимания актрисы удостоилась эротическая сцена картины с участием Кристины Асмус, которую даже прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Происшествия
На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета
Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Авто
5 бюджетных пятилетних кроссоверов и внедорожников с самым большим багажником
Портал «АвтоВзгляд» отметил пять доступных вариантов пятилетних представителей SUV с самым большим багажником.
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Армия и оружие
Израиль совершил ракетную атаку на Дамаск
Происшествия
В центре Ростова-на-Дону силовики оцепили квартал вокруг СИЗО
В Ростове-на-Дону оцеплен целый квартал вокруг следственного изолятора №1, расположенного на пересечении проспекта Кировского и улицы Горького.
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
Россияне могут продлить себе новогодние каникулы, присоединив к ним свой отпуск, рассказали в Роструде.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответа на украинский иск
Международный суд ООН постановил, что Россия должна ответить по иску Украины о нарушении международных конвенций.
Космос
Найденные в метеоритах «кирпичики жизни» объясняют происхождение жизни
Следы сложных сахаров, обнаруженные астробиологами в составе сразу нескольких метеоритов, подтверждают гипотезу, согласно которой "кирпичики жизни" попали на Землю из космоса.
Здоровье
Россиян предупредили о возникающих перед смертью симптомах
Приступы сильной головной боли и двоение в глазах могут оказаться предвестниками смерти.
Происшествия
Момент падения машины в яму с кипятком в Пензе попал на видео
Жертвами падения машины в яму с кипятком в Пензе стали двое мужчин 49 и 53 лет.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку
Ходит и разговаривает - Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы.
Общество
Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Экономика
Орешкин назвал примерную годовую инфляцию в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что по итогам 2019 года инфляция в России будет около 3%.
Общество
Госдума приняла закон о расчете военных пенсий
Госдума до 2021 года «заморозила» ежегодное увеличение пенсий на 2% для военных, пишет «Российская газета».
Происшествия
Посадившим в поле A321 пилотам вручат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые сумели успешно совершить аварийную посадку в кукурузном поле неподалёку от аэропорта Жуковский, будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
Происшествия
В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей
Супруги проехали несколько улиц по центру Москвы на такси за 14 тыс. рублей, после чего обратились в полицию с заявлением о мошенничестве.
Общество
Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ
Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
Происшествия
Семья создала на ферме нарколабораторию под Хабаровском
Технологии
«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки
Специалисты «Роскачества» рассказали, на что необходимо обращать внимание при совершении онлайн-покупок.
Футбол
Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.