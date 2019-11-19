Общество
Lenta.ruОбе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Об этом сообщается на сайте компании.
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Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП с Косиловым жительница Екатеринбурга вышла из комы
Кроме 19-летней Анастасии, пострадали также двое ее друзей. Очевидцы заподозрили, что в момент аварии Андрей Косилов был пьян.
Киберспорт
В CS:GO вышла операция Shattered Web
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии
Шоу-бизнес
Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна
Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Футбол
Луис Энрике вернулся в сборную Испании после смерти дочери
Бывший наставник «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике снова стал главным тренером национальной команды.
Экономика
Российские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы
Российские инвесторы сократили крупные вложения в европейскую недвижимость по итогам трех кварталов 2019 года.
Футбол
Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
Политика
Американцу трижды предложили стать министром обороны Украины
Власти Украины трижды предлагали должность министра обороны сотруднику Совета национальной безопасности США и украинцу по происхождению Александру Виндману.
Здоровье
Огромные очереди в оренбургском наркодиспансере: люди торопятся оформить медсправки
Люди торопятся поставить заветную «наркологическую» печать в медицинскую справку, которая необходима для оформления водительских прав, либо их продления.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.
Происшествия
На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета
Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Происшествия
При массовом ДТП с грузовиком в Волгограде пострадал один человек
В результате аварии было снесено более десятка автомобилей, пострадал один человек.
Наука
Ученые назвали основную причину возникновения рака
MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Технологии
«Роскачество» рассказало, как правильно совершать онлайн-покупки
Специалисты «Роскачества» рассказали, на что необходимо обращать внимание при совершении онлайн-покупок.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью
Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Экономика
Областной бюджет 2020 года потратят на национальные проекты
Главной особенностью регионального бюджета в 2020 году станет увеличение расходов по национальным проектам.
Армия и оружие
В США заявили о неспособности России производить самолеты
Постоянный поиск Россией покупателей перспективного истребителя пятого поколения Су-57 позволяет усомниться в возможностях страны самостоятельно наладить серийное производство таких самолетов, пишет The Drive.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Происшествия
В Пензе ликвидировали прорыв теплопровода на Аустрина
Аварийная бригада АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» закончила работу с повреждением магистрального теплопровода сегодня, 20 ноября, около 9.00.
Происшествия